Iğdır’da Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kaza bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Şehit Bülent Aydın Karakolu’nda görev yapan personelin içerisinde bulunduğu araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan askerlerden biri olay yerinde şehit olurken, 2 asker sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Şehit olan asker ile yaralanan askerlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Kimlik bilgilerinin yapılacak resmi açıklamanın ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İnceleme başlatıldı

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Şehit olan askerin kimliği ve memleketinde ilişkin bilgilerin ise yapılacak resmi açıklamanın ardından paylaşılması bekleniyor.

Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor

Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili resmi makamlar tarafından detaylı bilgi daha sonra verilecek.

