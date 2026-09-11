Nohut yemeğinde istenen yumuşak kıvamı yakalamak bazen uzun sürebiliyor. Özellikle sert kalan nohutlar hem pişirme süresini uzatıyor hem de yemeğin kıvamını etkiliyor. Mutfakta kullanılan basit bir yöntem ise bu süreyi kısaltıyor. Islatma suyuna veya haşlamanın başında eklenen az miktarda karbonat, nohutların daha hızlı yumuşamasını sağlıyor.

Karbonat nohudun daha kolay yumuşamasını sağlar

Nohudun yapısında bulunan pektin, sertliğin korunmasında etkili oluyor. Suya karbonat eklendiğinde pH değeri alkali tarafa kayıyor. Böylece hücre duvarları daha hızlı çözülüyor ve nohut daha kolay pişiyor. Benzer yöntem doğal maden suyuyla da uygulanıyor. Haşlama suyuna yarım şişe maden suyu eklenmesi nohutların yumuşamasını kolaylaştırıyor.

Islatma suyu da önemli

Nohutta bulunan bazı kompleks şekerler sindirim sırasında gaz ve şişkinliğe yol açıyor. Nohudun önceden suda bekletilmesi bu bileşenlerin bir bölümünün suya geçmesini sağlar. Karbonat gece kullanılan ıslatma suyuna ya da haşlamanın ilk dakikalarında eklenebilir. Pişirme sırasında yüzeye çıkan köpüğün alınması da yöntemin bir parçası olarak uygulanıyor.

Fazlası tadını bozabilir

Burada ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Yaklaşık 500 gram nohut için bir çay kaşığından fazla karbonat kullanılması yemeğin tadında acımsı bir değişikliğe yol açabilir. Karbonat yerine doğal maden suyu tercih edildiğinde ise haşlama suyuna yaklaşık yarım şişe eklenmesi yeterli oluyor. Böylece nohut daha kısa sürede yumuşak bir kıvama geliyor.