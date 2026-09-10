10 Eylül 2026 Perşembe sabahı itibarıyla, bir önceki akşamın reyting verileri ölçümleme şirketleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni yayın döneminin iddialı yapımları Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht'ın ilk bölümleriyle sınav verdiği Çarşamba akşamı, aynı zamanda Sporting CP - Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması, MasterChef Türkiye ve gündüz kuşağının güçlü ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert de reyting yarışında kozlarını paylaştı.
9 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ KİM OLDU?
Açıklanan 9 Eylül 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına göre; tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) zirvenin sahibi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması oldu. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş yayın hayatına Total'de 2., AB'de 3. sıradan güçlü bir giriş yaparken; ATV'nin yeni yapımı Aşk ve Taht ise Total'de 6., AB'de 8. sırada yer aldı.
9 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total kategorisinde en çok izlenen ilk 10 program şu şekilde sıralandı:
-
Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
-
Sevdan Bir Ateş - Show TV
-
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
-
Esra Erol’da - ATV
-
MasterChef Türkiye - TV8
-
Aşk ve Taht - ATV
-
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
-
ATV Ana Haber - ATV
-
Gelinim Mutfakta - Kanal D
-
Show Ana Haber - Show TV
AB VE ABC1 GRUBU REYTİNG SONUÇLARI
Eğitim ve gelir düzeyi yüksek izleyici kitlesini temsil eden AB ve ABC1 kategorilerinde ise dünün ilk 10 sıralaması şöyle şekillendi:
AB REYTİNG SIRALAMASI:
-
Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
-
MasterChef Türkiye - TV8
-
Sevdan Bir Ateş - Show TV
-
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
-
Tuzlu Kahve (Tekrar) - Star TV
-
Esra Erol’da - ATV
-
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
-
Aşk ve Taht - ATV
-
MasterChef Türkiye Özet - TV8
-
Show Ana Haber - Show TV
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI:
-
Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
-
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
-
Sevdan Bir Ateş - Show TV
-
MasterChef Türkiye - TV8
-
Esra Erol’da - ATV
-
Aşk ve Taht - ATV
-
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
-
Tuzlu Kahve (Tekrar) - Star TV
-
Kanal D Ana Haber - Kanal D
-
Show Ana Haber - Show TV