10 Eylül 2026 Perşembe sabahı itibarıyla, bir önceki akşamın reyting verileri ölçümleme şirketleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni yayın döneminin iddialı yapımları Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht'ın ilk bölümleriyle sınav verdiği Çarşamba akşamı, aynı zamanda Sporting CP - Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması, MasterChef Türkiye ve gündüz kuşağının güçlü ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert de reyting yarışında kozlarını paylaştı.

9 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ KİM OLDU?

Açıklanan 9 Eylül 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına göre; tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) zirvenin sahibi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması oldu. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş yayın hayatına Total'de 2., AB'de 3. sıradan güçlü bir giriş yaparken; ATV'nin yeni yapımı Aşk ve Taht ise Total'de 6., AB'de 8. sırada yer aldı.

9 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde en çok izlenen ilk 10 program şu şekilde sıralandı:

Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1 Sevdan Bir Ateş - Show TV Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV Esra Erol’da - ATV MasterChef Türkiye - TV8 Aşk ve Taht - ATV Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW ATV Ana Haber - ATV Gelinim Mutfakta - Kanal D Show Ana Haber - Show TV

AB VE ABC1 GRUBU REYTİNG SONUÇLARI

Eğitim ve gelir düzeyi yüksek izleyici kitlesini temsil eden AB ve ABC1 kategorilerinde ise dünün ilk 10 sıralaması şöyle şekillendi:

AB REYTİNG SIRALAMASI:

Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1 Eylül TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman, daireler belli oldu mu? İçeriği Görüntüle MasterChef Türkiye - TV8 Sevdan Bir Ateş - Show TV Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV Tuzlu Kahve (Tekrar) - Star TV Esra Erol’da - ATV Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW Aşk ve Taht - ATV MasterChef Türkiye Özet - TV8 Show Ana Haber - Show TV

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI:

Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV Sevdan Bir Ateş - Show TV MasterChef Türkiye - TV8 Esra Erol’da - ATV Aşk ve Taht - ATV Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW Tuzlu Kahve (Tekrar) - Star TV Kanal D Ana Haber - Kanal D Show Ana Haber - Show TV