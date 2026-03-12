Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sözlü sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, nihai puan üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresindeki başvuru sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Sisteme giriş için e-Devlet şifresi gerekiyor. Sözlü sınavda komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilen adaylardan 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılıyor.

İtiraz süreci ne zaman başlıyor?

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 12-18 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunabiliyor. İtirazlar yalnızca e-İtiraz Modülü üzerinden kabul ediliyor. Sözlü sınav komisyonları, yapılan itirazları 12-19 Mart tarihleri arasında sonuçlandıracak ve adaylara aynı modül üzerinden bilgi verecek. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından nihai puan sıralaması kesinleşecek.

Yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

İtiraz değerlendirmelerinin ardından adaylar, nihai sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek. Yedi ilde toplam on iki merkezde açılan eğitim ve uygulama birimlerinde görev yapacak personel bu şekilde belirlenecek. 25 Mart 2026 tarihinde açıklanacak yerleştirme sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

MEB 903 personel alımı sonuçları da kapıda

Öte yandan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yürütülen bir diğer alım süreci olan 903 sözleşmeli personel (diyetisyen, koruma güvenlik, büro personeli, teknisyen ve destek personeli) kadroları için yerleştirme sonuçlarının ise 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu alımda değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılıyor ve sonuçlar Kariyer Kapısı platformu üzerinden sorgulanabiliyor.