Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, her yıl dini bayramlar öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerine çevrildi. 2026 yılına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında gelen ikramiye artışı hakkında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri uzmanı olan Yüksel, mevcut ekonomik veriler ve maliye politikaları ışığında yaptığı analizde, bu yılki ikramiye miktarının 5 bin 500 TL ile 6 bin TL seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngördüğünü ifade etti.

Sekiz yıllık gelenek: Emekli bayram ikramiyelerinin tarihsel süreci

Emeklilere bayram öncesi maddi bir destek sağlama amacıyla hayata geçirilen ikramiye uygulamasının tarihçesine değinen Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, bu sürecin 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladığını hatırlattı. Yaklaşık sekiz yıldır kesintisiz devam eden bu ödemelerin, emekli maaş zamları kadar büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirten Yüksel, özellikle küresel çapta yaşanan ve Türkiye'de de etkileri hissedilen enflasyonist sürecin, sabit gelirli emekliler üzerindeki baskısına dikkat çekti. 2026 yılı başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19, memur emeklilerine ise yüzde 18.60 oranında zam yapıldığını ifade eden Yüksel, beklentinin altında kalan bu oranların ardından gözlerin ikramiyelere dikildiğini vurguladı.

Enflasyon karşısında ikramiyelerin reel değeri: "Bin TL'nin TÜFE değeri 11 bin TL"

İkramiyelerin yıllar içindeki değişimini rakamlarla özetleyen Yüksel, 2018 yılında bin TL ile başlayan sürecin; 2023’te 2 bin TL, 2024’te 3 bin TL ve 2025’te 4 bin TL olarak uygulandığını belirtti. Ancak bu artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığına dair çarpıcı bir istatistik paylaşan Yüksel, 2018’deki bin TL’nin bugünkü TÜFE karşılığının yaklaşık 11 bin 138 TL’ye tekabül ettiğini söyledi. Bu durumun, emekli ikramiyelerinin enflasyon karşısında ciddi bir reel değer kaybı yaşadığını ve alım gücünün düştüğünü açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, emeklilerin bu farkın kapatılması yönünde bir beklenti içinde olduklarını dile getirdi.

Sıkı para politikası ve 2026 beklentisi: "Ciddi bir artış beklemiyorum"

Türkiye’nin son iki yıldır uyguladığı ekonomik reçeteye ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşuna vurgu yapan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, sıkı para politikasının tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Maliye Bakanlığı'nın bu noktada en disiplinli devlet organlarından biri olduğunu söyleyen Yüksel, bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri doğrultusunda ikramiyelerde çok radikal bir artış yapılmasının zor göründüğünü aktardı. Tüm bu faktörleri bir araya getirdiğinde istatistiksel öngörüsünü paylaşan Yüksel, 2026 yılı Ramazan ve Kurban bayramları için ikramiyelerin 5 bin 500 ila 6 bin TL civarında bir rakama güncellenmesinin en muhtemel senaryo olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

