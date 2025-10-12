İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, 2025 yılında Türkiye’de çıkan orman ve kırsal yangınları değerlendirerek, bu yıl rekor seviyelerde yangın yaşandığını açıkladı.

Sağlam, 2025 yılında 2 bin 800 orman ve 4 bin kırsal yangın olmak üzere toplam 6 bin 800 yangın çıktığını ve 80 bin hektar alanın tahrip olduğunu belirtti. Son 10 yılda ise 28 bin orman ve 29 bin 500 kırsal yangında toplam 255 bin hektar alanın yandığını aktardı. 2021 yılının yanan alan açısından en yüksek rakama ulaştığını ifade eden Sağlam, 2025’in henüz yıl bitmeden alansal olarak ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Orman yangınlarının özellikle Ege ve Akdeniz’de 15 Ekim’e kadar risk oluşturduğunu belirten Sağlam, “Güney illerimizde sıcaklıklar hâlâ yüksek, yangın riski devam ediyor. Bu yıl yangın sayısı 6 bin 800. Bu sadece ormanda çıkan yangın değil, kırsaldan ormana veya ormandan kırsala geçen yangınları da kapsıyor” dedi.

Bu yıl çıkan yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu aktaran Sağlam, tarım arazilerinden ormana ulaşan kıvılcımların, dikkatsizlik ve yanlış uygulamaların yangınlarda etkili olduğunu kaydetti. Enerji nakil hatları ve doğal nedenlerin de yangınlara sebep olabildiğini ifade eden uzman, “Orman yangınlarının önlenmesinde toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Özellikle okullarda eğitim verilmesi ve orman yangınlarının müfredata dahil edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sağlam, orman yangınlarının bu yıl hâlâ devam ettiğine dikkat çekerek, özellikle güney illerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.