Testlerde öne çıkan ürünler arasında Bose Ultra Open Earbuds, Shokz OpenFit 2+, Nothing Ear (open) ve Huawei FreeClip en çok ilgi gören seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Bose Ultra Open Earbuds, “kenar kulak” tasarımıyla kulağın dışına rahatça oturuyor ve gün boyu konfor sağlıyor. Otomatik ses ayarı sayesinde ortam gürültüsüne göre ses seviyesini kendisi ayarlıyor. 7,5 saatlik pil ömrü ve şık tasarımı, gözlük kullananlar için avantaj sağlıyor. Diğer taraftan Shokz OpenFit 2+, IP55 sertifikasıyla ter ve yağmurda bile sağlam kalıyor; tek şarj ile 11 saat kullanım sunuyor ve toplamda 48 saate kadar dayanıyor. Dolby destekli ses performansıyla müzik ve podcast dinlemek daha keyifli hale geliyor.

Nothing Ear (open), titreşimli ve esnek tel sistemiyle kulakta tam anlamıyla “yokmuş gibi” hissi sağlıyor. Hafifliği ve şık endüstriyel tasarımıyla, açık kulak konseptinin en konforlu örneklerinden biri. 8 saatlik pil ömrü ve özel ses sızdırma engelleme teknolojisi sayesinde, başkalarını rahatsız etmeden uzun süre kullanım imkanı sunuyor. Huawei FreeClip hem ses kalitesi hem de çoklu cihaz desteği, aktif gürültü engelleme gibi gelişmiş özellikleri ile kullanıcıların taleplerine yanıt veriyor.

Gün boyu konfor ve açık tasarım avantajları

Açık kulaklı kulaklıklar, kulak içi veya üstü modellerle karşılaştırıldığında kulakta baskı ve terleme yapmıyor. Özellikle koşu, yürüyüş veya bisiklet gibi aktivitelerde ortamı da rahatça duyma avantajı veriyor. Ses sızdırma genellikle düşük seviyede tutuluyor, fakat çok yüksek seslerde bu sorun yaşanabilir. Pratik kullanımları ve uzun pil ömürleri, tüm gün boyunca rahat bir dinleme deneyimi sunuyor.

Hangi modeller öne çıkıyor?

Açık kulak kulaklık arayanlar için testlerde öne çıkan ürünler şöyle:

Bose Ultra Open Earbuds: Otomatik ses ayarı, uzun pil ömrü, ergonomi

Shokz OpenFit 2+: IP55 sertifikası, 48 saat pil, Dolby destekli ses kalitesi

Nothing Ear (open): Ultra hafif, esnek tasarım, gelişmiş ses sızdırma önleme

Huawei FreeClip: Aktif gürültü engelleme, çoklu cihaz desteği, uzun pil ömrü

Bu modeller, kulak içi rahatsızlığı yaşayanlar ve gün boyunca konfor arayanlar için 2025’in en iyi açık kulaklı kulaklıkları arasında yer alıyor. Teknoloji meraklıları ve aktif kullanıcılar, aradıkları konforu ve performansı bu yeni nesil ürünlerde bulabiliyor.