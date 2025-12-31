Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen dev operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. 2025 yılı boyunca sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı organizasyonların ekonomik damarlarını kesmeye yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı finansal operasyonlarından birine imza atıldı.

Finansal suçlara karşı geniş kapsamlı tahkikat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar, il genelinde faaliyet gösteren çeşitli örgütlerin deşifre edilmesini sağladı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanunlara muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmalar, örgütlerin hem personel yapısını hem de ekonomik kaynaklarını hedef aldı. Başsavcılık, bu süreçte suç şebekelerinin eylemlerinin ve finansal ağlarının tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldığını vurguladı.

Binlerce şüpheli ve yüzlerce tutuklama

1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar geçen sürede, toplam 1773 şüpheli hakkında son derece etkin bir tahkikat süreci yürütüldü. Yapılan operasyonlar sonucunda 1123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 584'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu veriler, güvenlik birimlerinin ve yargının suç örgütlerine karşı tavizsiz bir tutum sergilediğini bir kez daha ortaya koydu.

80 Milyar TL'lik rekor el koyma kararı

Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise suç örgütlerine ait devasa mal varlıklarına yönelik oldu. Soruşturmalar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 milyar 735 milyon 640 bin TL değerindeki mal varlığına, CMK 128. maddesi uyarınca el konuldu. El konulan varlıklar arasında taşınır ve taşınmaz mülkler, şirket payları ile çeşitli hak ve alacakların bulunduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, büro bünyesinde yürütülen soruşturmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.