Türkiye genelinde 2025 sezonuna damga vuran motosiklet sporcuları ve kulüpleri, İzmir’de düzenlenecek TMF Şampiyonlar Ödül Töreninde ödüllerine kavuşacak.

Sezon boyunca farklı branşlarda ilk üçe giren sporcular ile kulüpler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen törende onurlandırılacak.

Tören 10 Ocak’ta İzmir’de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yarışmalarında dereceye giren sporcu ve kulüpler için düzenlenen Şampiyonlar Ödül Töreni, 10 Ocak Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecek. Organizasyona, kentin önemli buluşma noktalarından biri olan İzmir Ticaret Odası ev sahipliği yapacak.

Pistten motokrosa, endurodan sujetine geniş katılım

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nde, motosiklet sporlarının farklı disiplinlerinde başarılı olan çok sayıda sporcu ve kulüp ödüllendirilecek. Törende kupa ve hediyelerini alacak branşlar ve ödül sayıları şöyle:

Türkiye Pist Şampiyonası

33 sporcu

3 kulüp

Türkiye Motokros Şampiyonası

36 sporcu

3 kulüp

Türkiye Süpermoto Şampiyonası

21 sporcu

3 kulüp

Türkiye Enduro Şampiyonası

33 sporcu

3 kulüp

Türkiye ATV Şampiyonası

6 sporcu

3 kulüp

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

18 sporcu

3 kulüp

Türkiye Sujeti Şampiyonası

21 sporcu

3 kulüp

Türkiye Motosurf Şampiyonası

9 sporcu

Sezonun en iyileri aynı sahnede

2025 sezonu boyunca zorlu parkurlarda ve farklı etaplarda mücadele eden sporcular, İzmir’de düzenlenecek törende aynı sahnede buluşacak.

TMF yetkilileri, ödül töreninin yalnızca bir kupa dağıtımı değil, aynı zamanda motosiklet sporlarının gelişimine katkı sunan sporcu ve kulüplerin emeğini taçlandıran önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekiyor.

Motosiklet camiası İzmir’de bir araya geliyor

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nin, sporcular, kulüpler, yöneticiler ve davetlilerin katılımıyla İzmir’de motosiklet camiasını bir araya getirmesi bekleniyor.

Tören, hem 2025 sezonunun kapanışı hem de yeni sezon öncesi motivasyon buluşması niteliği taşıyacak.