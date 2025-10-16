Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, jandarma aracına çarpan minibüsün neden olduğu kazada 2 asker şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti. O kazada yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza 30 Eylül sabahı meydana geldi

Feci kaza, Ankara–Niğde Otoyolu’nun Ortaköy mevkisinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, yol kontrol faaliyeti kapsamında bir tırı durdurdu. Kontrol işlemi sırasında tır sürücüsü Sezai K. ve yanındaki Selahattin K., işlemler için jandarma minibüsüne alındı.

Minibüs, jandarma aracına arkadan çarptı

Bu sırada aynı yöne seyreden Barış U. yönetimindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle durakta bulunan jandarma minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir’in olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Ayrıca minibüste bulunan Hışır Cihan ile jandarma aracında kontrol için bulunan Sezai Karabulut da kazada yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü Barış U. ve Selahattin K. ise hastaneye kaldırıldı.

Sürücü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı

Hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Barış U., sağlık durumunun iyileşmesinin ardından polis ekiplerince ambulansla Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.