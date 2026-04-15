16 Nisan yarın okul var mı sorusunun yanıtı sendikaların aldığı karara ve öğretmenlerin bireysel tercihlerine bağlı olarak değişiyor. Bazı sendikalar eylem kararını tek günlük alırken, bazıları 15-16 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki günlük grev ilan etti.

Şanlıurfa'da ne oldu?

Şanlıurfa'da uzun namlulu silahla bir okula baskın düzenleyen saldırgan 16 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

Hangi sendikalar iki gün grev kararı aldı?

Bazı sendikalar eylem süresini iki güne uzattı. Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ve Mil Maarif Sen iki günlük iş bırakma kararı aldı. Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen ise eylemi tek günle sınırlandırdı. Bu sendikalara üye öğretmenler 15 Nisan'da greve katıldı ancak 16 Nisan'da derse girmeleri bekleniyor.

16 Nisan'da ders işlenecek mi?

Sendikaların grev kararına uymak zorunlu değil. Bu nedenle aynı okulda bile bazı öğretmenler derse girerken bazıları girmeyebilir. 15 Nisan'da da benzer bir tablo yaşandı ve pek çok okulda dersler işlenmezken bazı öğretmenler sınıflarındaki yerlerini aldı. 16 Nisan Perşembe günü çocuğunu okula gönderip göndermeyeceğini merak eden velilerin okul idaresi veya sınıf öğretmeniyle doğrudan iletişime geçerek bilgi alması en sağlıklı yol olacak. Resmi bir tatil kararı bulunmuyor, ancak iki günlük grev ilan eden sendikalara üye öğretmenler yarın da iş bırakabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde öğretmenlerin sendika dağılımına göre okullardaki tablo farklılık gösterebilir.