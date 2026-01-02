İstanbul'un en prestijli noktalarından biri olan Kadıköy Bağdat Caddesi, son yılların en büyük finansal dolandırıcılık iddialarından biriyle sarsılıyor. Müşterilerini ve yatırımcılarını milyarlarca liralık zarara uğrattığı öne sürülen lüks bir otomobil galerisi, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Uzun süredir kapalı olan ve hakkında çok sayıda şikayet bulunan işletmeye yönelik gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucu operasyon gerçekleştirildi.

İlk kez Son Mühür gündeme getirmişti

İlk kez Son Mühür tarafından gündeme taşınan ve kamuoyunda infial yaratan olayda, galeri sahibi Ş.Ç.’nin müşterilerinden ve yatırımcılarından topladığı yaklaşık 11 milyar TL ile sırra kadem bastığı öne sürülmüştü. Firar iddiasının ardından polis ekipleri lüks otomobillerin terk edildiği işletmeye operasyon düzenledi.

Mali şube ekiplerinden Feneryolu’nda inceleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Feneryolu mevkiinde konumlanan "S CLASS" isimli lüks otomobil galerisine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan izinle galeriye giren uzman ekipler, içeride bulunan yüksek segmentli araçlar üzerinde detaylı şasi ve ruhsat taraması gerçekleştirdi. Yürütülen titiz saha çalışmaları neticesinde, aidiyeti kesinleşen otomobiller yasal sahiplerine iade edilirken, mülkiyet durumu netleştirilemeyen araçlar ise emniyet kontrolünde yediemin otoparkına sevk edildi.

11 Milyar liralık dev vurgun ve firar iddiası

Soruşturmanın odağındaki en sarsıcı iddia ise vurgunun boyutuyla ilgili. Galeri sahibinin, hem araç alım-satımı yapan müşterilerden hem de yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil olan yatırımcılardan yaklaşık 11 milyar TL topladığı ileri sürülüyor. Skandalın patlak vermesinin hemen ardından işletmecinin bu devasa tutarla birlikte yurt dışına firar ettiği iddiaları, mağdur sayısının artmasına neden oldu. Bir süredir kilitli olan galeri önünde toplanan ve haklarını arayan çok sayıda kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ardı ardına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma çok yönlü olarak derinleştiriliyor

Yaşanan bu mali krizin ardından emniyet birimleri ve adli merciler, paranın izini sürmek ve olası iş birlikçileri tespit etmek amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak derinleştiriyor. Mağdurların ifadeleri ve banka kayıtları incelenirken, el konulan dijital materyallerin de çözümü devam ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu milyarlık vurgun dosyasında, firari şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması beklenirken, olayla ilgili yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.