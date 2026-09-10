Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci resmen başladı. Kazandığı yurt hakkını kaybetmek istemeyen öğrencilerin ilk olarak banka aracılığıyla ilk kayıt ücretini yatırması, ardından da e-Devlet Kapısı üzerinden taahhütname onay işlemini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

E-DEVLET KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI ADIM ADIM NASIL YAPILIR?

Yurt hakkı kazanan ve ilk kayıt ücretini yatıran öğrenciler, taahhütname onayını turkiye.gov.tr adresi üzerinden şu adımları izleyerek gerçekleştirebilir:

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazarak bakanlığın hizmet listesine ulaşın. Hizmetler arasında yer alan "Yurt Taahhütname Onayı" bağlantısına tıklayın. Ekrana gelen taahhütname metnini okuduktan sonra sayfanın alt kısmındaki onay kutucuğunu işaretleyin ve işlemi kaydederek tamamlayın. Sıfır Atık Vakfı burs başvurusu başladı mı, şartları neler? Kaçırma! İçeriği Görüntüle

KYK YURT KAYIT VE TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvime göre, 2026-2027 dönemi ilk kayıt ücreti ödeme ve taahhütname onaylama işlemleri 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.00'e kadar yapılabilecek. Belirtilen son gün ve saate kadar taahhütnamesini onaylamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılarak yerlerine yedek listedeki adaylar çağrılacak.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN VELİ ONAYI NASIL ALINIR?

Başvuru ve kayıt sürecinde 18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) öğrencilerin taahhütnameyi onaylayabilmesi için sistemde veli onayı şartı bulunuyor:

Öğrencinin anne veya babası, kendi e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak "GSB Veli Onay İşlemleri" menüsünden muvafakat vermelidir.

Veli muvafakati sisteme yansıdıktan sonra öğrenci kendi e-Devlet hesabına girerek taahhütname onayını tamamlayabilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ise belirlenen süre zarfında ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine kefaletname belgeleriyle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.