Son Mühür/Hüseyin Demir 6-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen milli takım kampında yer alan Ömer İşler, 25 Kasım-1 Aralık 2026 tarihlerinde Ermenistan’ın Vanadzor kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi hem serbest hem de grekoromen stil ağır sıklet kategorisinde temsil edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, “ Milli sporcumuza ve milli takımımıza şampiyonada başarılar diliyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, oimpik branşlarda başarılarını sürdürüyor. Hem bireysel sporlarda hem takım sporlarında yer alan İzmir BBSK, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Paralimpik sporlarına yatırım yapan İzmir BBSK, dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Demir