Tanıtımın hemen ardından gözler yerel etiketlere çevrildi. Vergi yükü ve kur baskısı sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri satış fiyatını yüzde 137,3 geride bırakan Türkiye, iPhone Duo modelinin dünyada en pahalı satıldığı ülke unvanını açık ara ele geçirdi.

Kura ve vergi dilimlerine takılan yerel piyasa, yurt dışındaki 1.999 dolarlık taban fiyatı neredeyse üçe katladı. Fiyatlar cep yakıyor. Teknoloji meraklıları şaşkın. Satış listesinde Türkiye'yi 4 bin 311 dolarla Brezilya ve 3 bin 153 dolarla Hindistan takip ediyor.

Katlanabilir iPhone Duo Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple tarafından paylaşılan resmi listeye göre katlanabilir iPhone Duo Türkiye başlangıç fiyatı 229.999 TL olarak kayıtlara geçti.

Tavan modelde fatura kabarıyor. 2 TB depolama alanına sahip en üst sürüm için belirlenen etiket 335 bin lirayı aşıyor. Rakamlar ikinci el otomobil piyasasıyla yarışıyor.

Depolama seçeneği Türkiye satış fiyatı 256 GB 229.999 TL 512 GB 246.999 TL 1 TB 280.999 TL 2 TB 335.999 TL

iPhone Duo ne zaman çıkacak?

Yeni nesil katlanabilir gövdeye sahip iPhone Duo için Türkiye dahil küresel ön siparişler 16 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

Kullanıcılara ilk teslimatların ise 23 Ekim 2026 sabahı yapılması planlanıyor. Takvim resmen işliyor. Lansmanda sahneye çıkan klasik seri iPhone 18 Pro ise 12 Eylül gününden itibaren raflara iniyor.

Yeni katlanabilir model hangi donanımlarla geliyor?

İki parça gövde yapısını katlandığında pasaport boyutuna sığdıran cihaz, açıldığında markanın şimdiye kadar sunduğu en geniş mobil ekrana dönüşüyor. Gövdenin iki kanadına paylaştırılan bağımsız piller tek bir ünite gibi çalışarak 44 saate varan video oynatma süresi sağlıyor.

Cihaz kendi başına dik durabildiği için tripoda ihtiyaç duymadan 4K kalitesinde time-lapse kaydı yapabiliyor. Arka paneldeki 48 megapiksellik kamera ile dış ekrandaki ön lens aynı anda görüntü alıyor. Menteşe mekanizması aynı anda iki farklı pencereyi yan yana çalıştırıyor. Yarış kızıştı.