Sıfır Atık Hareketi Kurucusu Emine Erdoğan öncülüğünde kurulan vakıf, genç bilim insanlarına nefes aldıracak mali paketin düğmesine bastı. Takvim şimdiden netleşti. Adaylar başvurularını 10 Eylül - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayıp jürinin karşısına çıkacak.

Maddi kaygıları bir kenara bırakıp bilime odaklanmak isteyen araştırmacılar için kapılar ardına kadar açıldı. Süreç hayli hızlı ilerleyecek. Zaman daralıyor.

Sıfır Atık Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?

Sıfır Atık Vakfı burs başvurusu, vakfın resmi internet adresi olan sifiratikvakfi.org üzerinden form doldurularak doğrudan yapılıyor. Adaylar sisteme güncel özgeçmişlerini ve enstitü onaylı tez belgelerini yüklüyor. Dosyası ön incelemeden geçen araştırmacılar tematik kurula giriyor, ardından mülakat odasına alınıyor. Üç aşamalı eleği aşan isimler desteğe kavuşuyor.

Komisyon adayın transkriptine, hane gelirine ve tez konusunun atık yönetimine sağlayacağı somut faydaya bakıyor. Mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve iktisat başta olmak üzere dört ana koldan gelen dosyalar masaya yatırılıyor. Heyet ince eleyip sık dokuyor.

Kimler lisansüstü burs desteği alabilir?

Programa, üniversitesinde tez aşamasına geçmiş ve doğrudan döngüsel ekonomi çalışan tezli yüksek lisans ile doktora öğrencileri başvurabiliyor. Ödemeler kademelere göre ayrılıyor. Belirlenen burs rakamları ve süre limitleri şöyle sıralanıyor:

Öğrenim kademesi Aylık ödeme Yıllık süre Üst sınır Tezli yüksek lisans 28 bin TL 9 ay 2 eğitim yılı Doktora 38 bin TL 9 ay 4 eğitim yılı

Bursiyerleri hangi akademik şartlar bekliyor?

Hak kazanan gençlerin her üç ayda bir danışman onaylı tez takip raporu getirmesi mecburi sayılıyor. Bununla birlikte altı ayda bir araştırma özeti ya da durum değerlendirmesi sunulması isteniyor. İpler sıkı tutuluyor.

Araştırmacılar vakfın saha taramalarına ve veri madenciliği çalışmalarına derslerini aksatmadan omuz veriyor. Her yeni ders yılı başında akademik performans kontrol ediliyor, çıtayı aşanlar desteği kesintisiz alıyor. Vakit kaybetmeden harekete geçmek şart.