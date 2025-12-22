Ekonomik koşullar ve hane içindeki gelir durumu esas alınarak yapılan bu yardımlar, düzenli nakit desteği şeklinde hesaplara yatıyor. Bakanlık, başvuru süreçlerini hızlandırmak ve erişilebilirliği artırmak adına e-Devlet kapısını ana başvuru kanalı olarak kullanıyor. Başvurusu onaylanan hak sahipleri, ödemelerini PTT kartları aracılığıyla veya tanımlı banka hesaplarından tahsil edebiliyor.

1000 TL Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? (e-Devlet 2025 Rehberi)

Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar oldukça basit ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor. İşte adım adım başvuru süreci:

Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın. Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" yazın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu ilgili hizmete tıklayın. Başvuru Oluşturun: Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan "Yeni Başvuru" butonuna basın. Formu Doldurun: Karşınıza çıkan aydınlatma metnini onayladıktan sonra kimlik, iletişim ve hane gelir bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girin. Onaylayın: Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Neler?

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bakanlık, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için hane halkı gelirini temel alıyor. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmek (Mavi Kart sahipleri kapsam dışındadır).

Yaş Sınırı: Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Gelir Kriteri: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması şartı aranıyor. (2025 yılı için bu tutar güncel asgari ücrete göre hesaplanıyor).

Özel Durumlar: Hanesinde memur, noter veya muhtar bulunanlar ile yurt dışında çalışan veya borçlanan kişiler bu destekten yararlanamıyor.

Ödemeler Ne Kadar?

Destek tutarları, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre dört farklı kategoride belirleniyor. "1000 TL yardım" ifadesi genel bir tabir olsa da ödemeler şu aralıklarda değişiyor:

Kişi başı geliri 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

Kişi başı geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL arası olanlar: 1.100 TL

Kişi başı geliri 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL arası olanlar: 950 TL

Kişi başı geliri 1.372,30 TL üzeri - 5.667 TL'den az olanlar: 850 TL

Başvurunuzun sonucunu yine e-Devlet üzerindeki "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebilirsiniz.