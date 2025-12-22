Gökyüzü fotoğrafçıları için eşsiz bir manzara sunan bu evre, krater detaylarının teleskopla incelenmesi için de oldukça uygun bir zaman dilimi oluşturuyor. Özellikle akşam saatlerinde, şehir ışıklarından uzak bölgelerde Ay'ın karanlık yüzeyindeki "Dünya ışığı" (Earthshine) yansıması da dikkatli gözler tarafından fark edilebiliyor.

22 Aralık Ayın Evresi ve Teknik Veriler

Ay'ın bugünkü evresi astronomik takvime göre "Büyüyen Hilal" olarak adlandırılıyor. Ay'ın yaşı yaklaşık 2 ila 3 gün arasında seyrediyor. Bu dönemde Ay, Güneş'in doğusunda yer alıyor ve Güneş battıktan kısa bir süre sonra batıyor.

Gözlemciler için teknik veriler şu şekilde:

Evre: Hilal (İlk Dördün'e doğru geçiş)

Aydınlanma: %6 - %9

Doğuş/Batış: Güneş battıktan sonra batı ufkunda kısa süre görünür kalıyor.

Uzaklık: Dünya'ya ortalama mesafede seyrediyor.

Ay'ın Canlı Görüntüsü Nasıl İzlenir?

Vatandaşlar "Ay canlı izle" veya "teleskop canlı yayın" aramalarıyla gökyüzündeki bu şöleni dijital ortamdan da takip etmek istiyor. NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) resmi kanalları ve dünyanın çeşitli noktalarındaki sanal teleskop projeleri (Virtual Telescope Project), Ay'ın anlık yüksek çözünürlüklü görüntülerini internet üzerinden paylaşıyor.

Şu anki canlı görüntülerde Ay, karanlık gökyüzü fonunda sağ tarafı aydınlık ince bir "C" (ters C) harfi veya hilal şeklinde görülüyor. Çıplak gözle izlemek isteyenler ise gün batımından sonraki 1-2 saatlik dilimde batı yönüne bakarak bu manzaraya tanıklık edebiliyor.

Aralık Ayı Ay Takvimi

Ay'ın bu ayki döngüsünde önümüzdeki günlerde gerçekleşecek evreler ise şu şekilde sıralanıyor:

İlk Dördün: Ay'ın yarısının aydınlık göründüğü evre, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Dolunay: Ay'ın tamamen aydınlık ve parlak olduğu evre, ayın sonuna doğru gökyüzünü aydınlatacak.

Son Dördün: Döngünün tamamlanmaya başladığı ve sol tarafın aydınlık olduğu evre Ocak ayı başına denk geliyor.