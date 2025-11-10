Yoğun katılımın beklendiği özel günde sabahın erken saatlerinde devlet erkanının ve vatandaşların katılımıyla resmi anma töreni yapılıyor. 2025 yılı 10 Kasım programı için hem resmi hem de halk katılımına açık birçok etkinliğin planlandığı bildiriliyor.

Sabah saatlerinde, devlet protokolü eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyüş başlıyor ve saat 09.05’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği anda, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Ardından İstiklal Marşı okunuyor ve resmi protokol ile çelenk sunumu gerçekleşiyor. Bu anma töreni, resmi programın en önemli bölümünü oluşturuyor.

10 Kasım Resmi Töreni ve Ziyaret Saatleri

Anıtkabir’de 10 Kasım resmi töreni 09.00’da başlıyor. Devlet temsilcilerinin ve protokolün katılımı ile gerçekleşen anma programında saat 09.05’te sirenler çalıyor ve tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Anıtkabir’de hayat iki dakika duruyor. Resmi törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açılıyor. Vatandaşlar, 09.45 itibarıyla giriş yapabiliyor ve akşam saat 22.00'ye kadar mozole ile müze bölümlerini gezebiliyor. Ziyaret sırasında güvenlik kontrolleri uygulanıyor ve bazı alanlarda fotoğraf çekimi sınırlandırılıyor.

10 Kasım’da Anıtkabir’de Etkinlikler

10 Kasım’da düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir’de çeşitli etkinlikler ve rehberli turlar düzenleniyor. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de ziyaretçilere açık tutuluyor. Ankara genelinde birçok ilçede 10-17 Kasım tarihleri arasında Atatürk köşesi ve kitap sergileri yer alıyor. Ziyaretçiler yoğunluk nedeniyle toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda bilgilendiriliyor. Gün boyunca düzen ve güvenlik için ek tedbirler alınıyor.

10 Kasım’da Anıtkabir Kimler Katılıyor?

Resmi törene Cumhurbaşkanı ve devlet erkânı başta olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katılıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Ankara dışından gelen gruplar da törene katılım sağlıyor. Anıtkabir’de, her yaştan insan Ata’sını anmak için bir araya geliyor.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. 1881 yılında Selanik’te doğdu. Askeri eğitimin ardından orduda çeşitli görevler üstlendi. 1919’da Samsun’a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle ülkenin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Modern Türkiye’nin kuruluşunda ve çağdaşlaşmasında önemli reformlara imza attı. 10 Kasım 1938’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Bugün ülke genelinde ve özellikle Anıtkabir’de her yıl 10 Kasım’da anılıyor