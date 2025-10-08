8 Ekim günü düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda Ziynet Sali gözaltına alındı. Sanatçı, başka ünlü isimlerle birlikte işlemler için emniyete götürüldü. Operasyon sonrası müzik dünyasında ve magazin gündeminde ismi daha çok konuşulmaya başladı. Son gelişmeler sanatçının kariyerinde yeni bir dönem başlattı.

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Çocukluk yıllarının bir kısmını İngiltere'de geçirdi, ardından Kıbrıs’a döndü ve eğitim hayatını burada sürdürdü. Müzikle lise döneminde tanıştı, üniversite için İstanbul'a geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından pop müzik alanında profesyonelce çalışmaya başladı.

Ziynet Sali kimdir?

Konservatuar eğitimi sayesinde müziğe sağlam bir temel oluşturdu. Sali, ilk albümü “Ba-Ba”yı 2001 yılında çıkardı. Ardından “Amman Kuzum”, “Chiculata+1”, “Mor Yıllar” ve “Herkes Evine” gibi albümlerle müzik piyasasında kendini gösterdi. Dijital müzik platformlarında ve radyolarda şarkıları sıkça dinleniyor. Kariyeri boyunca hem single projeleri hem de stüdyo albümleriyle adından söz ettirdi.

Sanatçının müzik kariyeri

Pop müzik türüne yönelen Sali’nin en popüler şarkıları arasında “Herkes Evine”, “Rüya”, “Bizde Böyle” ve “Alışkın Değiliz” yer alıyor. Albümleriyle belirgin bir çıkış yakalayan sanatçı, konserleriyle de Türkiye’nin dört bir yanında sahne aldı. 2000’li yıllardan itibaren aktif müzik hayatını sürdürüyor ve yeni projelerle diskografisini genişletiyor.

Kariyerinde öne çıkan albümler

Ziynet Sali bugüne kadar sekiz stüdyo albümü hazırladı. 2001’den 2015’e kadar uzanan süreçte hem müzik listelerinde hem de dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaştı. Sali, yurt içinde ve yurt dışında konserler vererek dinleyici kitlesini artırdı.

Müzik dünyasındaki yeri

Ziynet Sali, 2000’lerden günümüze Türk pop müziğinde aktif rol aldı. Konservatuar temelli eğitimi, şarkıları ve albümleriyle kitlesini büyüttü. Dinleyicilere ulaşan şarkıları ve sahne performanslarıyla Türkiye’nin önde gelen pop sanatçıları arasında sayılıyor. Popüler parçaları ve üretkenliğiyle müzik endüstrisinde adından uzun süre söz ettirdi.