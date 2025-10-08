Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yarışmacısı olarak adını duyuran Settar Özkök, televizyon izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Programda gösterdiği performans ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Özkök, kısa sürede izleyicilerden ilgi gördü.

Settar Özkök, Gaziantep’te dünyaya geldi. Anadolu’nun köklü şehirlerinden biri olan Gaziantep doğumlu olması, kendisinin sıcak ve samimi mizacında önemli rol oynuyor. Ailesi uzun yıllardır Gaziantep’te yaşamını sürdürüyor ve geleneklerine bağlı bir ailede büyüdü.

Kaç Yaşında?

Settar Özkök henüz 26 yaşında. Genç yaşına rağmen hem çalışma hayatında hem de ekran önünde başarılı bir duruş sergiliyor.

Mesleği ve Özel Hayatı

Yarışmaya katılmadan önce motor kurye olarak çalışan Settar Özkök, geçimini bu meslek üzerinden sağlıyor. Ekranlarda görünmesiyle birlikte sosyal medyada da ilgi görmeye başladı. Bekar olan Settar Özkök, ailesiyle vakit geçirmeyi, mutfağa girmeyi ve yeni tarifler denemeyi seviyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Settar Özkök, bu deneyimle birlikte kişisel gelişimine katkı sağladı. Kendine güvenen ve enerjik yapısıyla yarışma takipçileri tarafından olumlu geri dönüşler aldı.

Settar Özkök, genç yaşında hem çalışma alanında hem de televizyon deneyimiyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Gaziantepli olması ve sıcakkanlı tavırlarıyla ekranlarda dikkat çekiyor.