Süper Lig’de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan ve 16 puanla ligin yenilgisiz ekiplerinden biri konumunda bulunan Göztepe, bu zorlu rakibi karşısındaki kötü seriyi kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor’u son beş resmi maçtır mağlup edemiyor.

Göztepe, Akdeniz temsilcisi karşısındaki son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0’lık skorla elde etmişti. Bu tarihten itibaren oynanan beş karşılaşmada İzmir ekibi, iki mağlubiyet ve üç beraberlik alarak rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Aynı sezonun ikinci yarısında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 2021-2022 sezonunda da Alanya’dan 2-2’lik beraberlikle dönmüş, ancak evindeki maçı 2-0 kaybetmişti. Geçtiğimiz sezonda da şanssızlığını kıramayan Göz-Göz, Alanya’daki mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılırken, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kaybederek o sezon iç sahadaki ilk puan kaybını yaşamıştı. Teknik ekip, pazar günü oynanacak mücadelede bu olumsuz istatistiği sonlandırarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Sakatlıklar ve milli Takımdan dönen oyuncuların durumu

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda, önemli oyuncuların sağlık durumları yakından takip ediliyor. Ürdün Milli Takımı kampında sakatlık geçiren golcü oyuncu İbrahim Sabra’nın son durumunun oldukça iyi olduğu ve iyileşme sürecinin hızla devam ettiği bildirildi. Benin Milli Takımı’ndan dönen ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ın ise takımla birlikte çalışmalara katılacak durumda olduğu ve maçta görev alabileceği kaydedildi.

Ancak, Göztepe’de sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak’ın omuz sakatlığı nedeniyle tedavisine devam ediliyor. Teknik heyet, milli aranın ardından oyuncuların fiziksel ve mental olarak maça tam anlamıyla hazır olması için yoğun bir tempoda çalışıyor. Göztepe, Alanyaspor deplasmanından alacağı üç puanla hem makus talihini yenmeyi hem de ligin zirvesindeki takibini sürdürmeyi hedefliyor.