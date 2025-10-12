Kış mevsiminin sert geçtiği Kars’ın Selim ilçesinde, ziraat mühendislerinin kurduğu örnek sera, bölgedeki üreticilere ilham kaynağı oldu.

Selim Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 5 ziraat mühendisi, “bölgede ürün yetişmez” algısını kırmak amacıyla müdürlük yerleşkesinde bir sera kurdu.

Domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi çeşitli ürünlerin yetiştirildiği serada, hem vatandaşlara hem de öğrencilere uygulamalı tarım eğitimi veriliyor. Öğrenciler, dikimden hasada kadar tüm sürece katılıyor.

Amaç: Seracılığın bölgede mümkün olduğunu göstermek

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Özdemir, seranın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle üç yıl önce kurulduğunu belirtti.

“Seramızda amacımız sadece ürün yetiştirmek değil, ilçemizde seracılığın mümkün olduğunu göstermekti. Başta ‘burada ürün olmaz’ diyorlardı ama bugün organik ve lezzetli ürünler elde ediyoruz,” dedi.

Özdemir, serada damlama sulama sistemi kullandıklarını, mühendislerin büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

“Sonbaharda da üretim sürüyor. Kar yağana kadar ürün alıyoruz. Yaklaşık 4-5 aydır hasat yapıyoruz ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Seracılık bölgede yaygınlaşmaya başladı”

Ziraat mühendisi Ramazan Irgın, 2022’de kurulan seranın bölgede seracılığın gelişmesi için öncü bir model olduğunu belirtti:

“Buraya ilk geldiğimizde hiç sera yetiştiriciliği yoktu. Şimdi beş farklı üründe denemeler yapıyoruz, üreticilere örnek oluyoruz. Hobi amaçlı da olsa birçok kişi kendi serasını kurdu.”

Mühendis Tuğba Genel ise, aldıkları olumlu geri dönüşlerin motivasyonlarını artırdığını ifade etti:

“Seranın tüm bakımını kendimiz yapıyoruz. Çocukları toprakla buluşturmak, onların diktiği fidelerin büyüdüğünü ve hasat edildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Herkesin ilgisi giderek artıyor.”

Vatandaşlar da üretime başladı

İlçede yaşayan Ömer Akbaba, Tarım Müdürlüğü’nün uygulamasından ilham alarak kendi serasını kurduğunu anlattı:

“Serayı görünce biz de denemek istedik. Fidelerimizi tedarik ettiler, bakım konusunda da destek oldular. Domates, biber, fasulye ektik, çok güzel ürün aldık,” dedi.

Model sera, kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor

Selim Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü örnek uygulama sayesinde ilçe genelinde seracılığa olan ilgi artarken, yerel üreticiler kendi küçük ölçekli seralarını kurmaya başladı.

Ziraat mühendisleri, bölgede iklim koşullarına uygun üretim yöntemlerini tanıtarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.