Plastik kirliliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Plastic-Free Festival, bu yıl üçüncü kez Kadıköy Müze Gazhane’de gerçekleştirildi.

The Purest Solutions Academy, Etki Çemberleri Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Küresel Çevre Fonu & Küçük Destek Programı (GEF&SGP) işbirliğiyle düzenlenen festivalde, çevre dostu markalar, sanatçılar, akademisyenler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Türkiye’nin tek plastiksiz festivali olma özelliği taşıyan etkinlikte panel, atölye ve yarışmalarla doğaya zarar vermeyen yaşam biçimlerinin mümkün olduğu vurgulandı.

“Plastiksiz bir festivalin mümkün olduğunu gösteriyoruz”

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Sanat ve mimarlığın yaratıcı diliyle doğayı nasıl onarabilir, tüketim kültürüne nasıl meydan okuyabiliriz?: Mavi ve Yeşille Yeniden Çizmek” başlıklı panelde mimarlık, sanat ve tasarımın sürdürülebilir bir gelecek için üstlenebileceği roller konuşuldu.

Moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri muhabiri Biriz Özbakır’ın yaptığı panele, Prof. Dr. Itır Erhart, Mimar Özgül Öztürk, Mimar ve sanatçı Feyza Yeniay ile Studio Blai kurucu ortağı Mimar Aysel Abasova katıldı.

Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erhart, festivali “pozitif dönüşüm için dayanışma alanı” olarak tanımladı:

“Bu festivalde plastiksiz bir etkinliğin mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Organizasyonlar, festivaller söz konusu olduğunda ‘alternatifi yok’ deniliyor. Biz burada bunun mümkün olduğunu kanıtlıyoruz.”

“Yerel ve adil üretimi tercih etmeliyiz”

Sürdürülebilir mimarinin yalnızca enerji verimliliğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Mimar Özgül Öztürk, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektiğini belirtti:

“İnşaat sektörü büyük bir karbon kaynağı. Bu nedenle yerel üretimi, adil üretimi ve yerel malzemeleri tercih etmeliyiz.”

“Doğayla uyumlu mimari şehirlerde de mümkün”

Mimar ve sanatçı Feyza Yeniay, bir mimari projenin tasarım aşamasında doğanın özelliklerinin dikkate alınmasının sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu söyledi.

“Doğayla uyumlu mimari sadece kırsalda değil, şehirlerde de uygulanabilir. Bu konuda mimarlar yönlendirici bir rol üstlenmeli.”

“Suç plastikte değil, kullanım biçiminde”

Geri dönüşümlü plastikten paneller ürettiklerini anlatan Mimar Aysel Abasova, plastiğin doğru biçimde ve uzun ömürlü ürünlerde kullanıldığında çevre dostu bir malzemeye dönüşebileceğini ifade etti:

“Suç plastikte değil, kullanım noktalarında. Çok dayanıklı bir malzemeyi birkaç saatlik ambalajlarda kullanıyoruz. Asıl sorun burada.”

Yeşil dönüşüm için sanat ve tasarım rehberliğinde

Festival boyunca gerçekleştirilen atölye ve panellerle, mimarlık, sanat ve tasarımın doğayla uyumlu yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasında üstlenebileceği roller vurgulandı.

Katılımcılar, çevre dostu ürünlerle tanışarak plastik kullanımını azaltacak pratik yöntemler hakkında bilgi aldı.