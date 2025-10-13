Son Mühür- 2000’li yılların popüler şarkılarına imza atan Lara, beyninde tespit edilen kitle sonrası yaşadığı zorlu süreci Haber Bahane programında paylaştı. Ünlü sanatçı, hastalık sürecinde yaşadığı yalnızlığı ve manevi direnişini samimi sözlerle aktardı.

“Bazen yalnız kalmak en büyük şifa” diyen Lara, ailesinin yanında olduğunu ancak eşinin destek vermediğini belirtti.

Trigeminal Nevralji teşhisi ve zorlu günler

“Adam Gibi Adam” ve “Katmer Katmer” gibi hit şarkılarıyla tanınan Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmiş ve bir süre İran’da yaşamıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönen sanatçı, beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamış, kısa süre sonra kitlenin iyi huylu olduğunu duyurarak sevenlerine rahat bir nefes aldırmıştı.

Lara, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, “Trigeminal nevralji” teşhisi aldığını belirtti. Sanatçı, hastalıkla mücadele sürecini şöyle özetledi:

“Bu hastalıkla yaşamak çok zor. Ağrılarla, korkularla ve yalnızlıkla savaştım, ama Allah bana güç verdi. Artık her gün için şükrediyorum.”

Sanat dünyasından az kişi yanımdaydı

Hastalığı süresince yakın çevresinden sınırlı destek aldığını söyleyen Lara, en büyük moral kaynağının Ebru Gündeş olduğunu ifade etti:

“Ebru Gündeş bana şöyle bir mesaj attı: ‘Kendi ışığına güvenen başkasını kıskanmaz. Pırlantayı çamura da atsan o yine parlar.’ Bu sözler bana inanılmaz güç verdi. Onu asla unutmayacağım.”

Ailesi ve kızı Sıla Lara’ya güç verdi

Lara, ailesinin sürecin her aşamasında yanında olduğunu vurguladı. Özellikle kızı Sıla’nın desteğinin kendisi için hayati önemde olduğunu dile getirdi:

“Annem, babam, kardeşlerim hep yanımdaydı. Ama en çok kızım Sıla bana güç verdi. Ailemin duaları olmasaydı bu süreci bu kadar sakin atlatamazdım.”

Eşinin yokluğu ve yalnızlıkla yüzleşme

Sağlık sürecinde eşinden destek görmediğini açıklayan Lara, bu deneyimi kişisel bir güçlenme fırsatı olarak değerlendirdi:

“Sanatçının kocası menajer olmamalı. Ben bu hatayı yaptım. Hastalık döneminde yanımda değildi ama ben kendi gücümle dimdik durdum. Bazen yalnız kalmak en büyük ödüldür. O sessizlikte kendimi buldum. Artık daha güçlü, inançlı ve farkında bir kadınım.”

Lara, yaşadığı bu zorlu süreci şeffaf şekilde paylaşarak hem hayranlarına hem de topluma moral ve farkındalık mesajı verdi.