Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Elmas” programı, savunma sanayiinin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirildi.

Program kapsamında meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, milli ve yerli üretim için teknik donanımla yetiştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan proje, savunma sanayi ekosistemine nitelikli teknik personel kazandırmayı hedefliyor.

İlk etapta 12 ilde 13 pilot okulda uygulanan program, eğitim müfredatını sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeyi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamını sağlamayı amaçlıyor.

İzmir’de model okul: ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Elmas” programına dahil edilen pilot okullardan biri oldu. Okul Müdürü Melike Cantopcu, projenin öğrencilere büyük bir vizyon kazandıracağını belirtti.

Cantopcu, “Programın adı Elmas çünkü öğrencilerimizin içindeki cevheri ortaya çıkaracağız. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim ile birlikte yürütülen bu projede yer almak bizim için gurur verici.

Öğrencilerimiz, savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olacak. Hem istihdam hem staj imkanı sağlanacak.

Sadece Aliağa’da değil, Türkiye genelinde savunma sanayi firmalarında staj yapma fırsatına sahip olacaklar. Milli ve yerli üretim için biz de buradayız” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl içinde nitelikli öğrenciler sektöre dahil olacak”

ALOSBİ Endüstriyel Otomasyon Alan Şefi Uğur Gülfidan, programın temel amacının “yerli ve milli üretim” olduğunu vurguladı.

“Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hedefimiz tamamen yerli ve milli olmak. Savunma sanayisinin ihtiyacına göre çekirdekten nitelikli bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada büyük bir motivasyonla çalışıyor, evlerinde bile üretime devam ediyorlar.

Uçak ve dron projeleri geliştiriyorlar. Yaklaşık bir yıl içinde nitelikli öğrencilerimizi sektöre kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

“Mesleki eğitim artık gençlerin ilk tercihi”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Elmas” programının mesleki eğitime yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

Yahşi, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan milli yetkinlik hamlesi kapsamında İzmir’de sektör çalıştayı da gerçekleştirdik.

Artık öğrencilerimizin mesleki eğitimi tercih etme oranı hızla artıyor. Savunma sanayisinde duyulan ihtiyaç, gençlerin ilgisini bu alana yönlendirdi.

‘Biz bunu yaparız’ diyen gençlerimizin sesine karşılık bulduk. İzmir’de de öğrencilerimiz bu fırsatlardan faydalanıyor” diye konuştu.

Öğrenciler üretime başladı: “Milli projelerde yer almak istiyoruz”

Programa katılan öğrenciler, savunma sanayine katkı sağlama hedefiyle kendi projelerini geliştiriyor. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 11. sınıf öğrencisi İremsu Çetinkaya (15), uzaktan kumandalı keşif aracı üzerinde çalıştıklarını belirterek,

“İnsanların giremediği tehlikeli mağaralara girebilen, askerlerimizin görevlerini daha güvenli yapmasını sağlayacak bir araç geliştiriyoruz. Bu programda yer almak benim için gurur verici” dedi. Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğrencisi Poyraz Yıldırım (16), “İnsansız araçlar üzerine çalışıyorum.

Bu araçların geleceği çok açık. Geleceğimi savunma sanayisinde görüyorum. Kaan uçağını yapan ağabeylerim gibi ben de daha iyisini yapmak istiyorum” diye konuştu.

Kimya Teknolojisi öğrencisi Enes Eş (16) ise, “Roket bileşenleri üzerine çalışıyoruz. Roketsan veya Bayraktar’da görev almayı hedefliyorum. Savunma sanayinde yer almak en büyük hayalim” dedi.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğrencisi Arif Talha Ocak (15) da “İnsansız hava araçları geliştiriyoruz. Arama kurtarma ve afet operasyonlarında kullanılabilecek sistemler üzerinde çalışıyoruz. Savunma sanayine katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Geleceğin mühendisleri meslek liselerinden yetişiyor

“Elmas” programıyla birlikte Türkiye genelinde meslek liseleri, sadece teknik eğitim kurumları olmaktan çıkıp savunma sanayisinin doğrudan insan kaynağı merkezlerine dönüşüyor.

Proje, öğretmenlere de hizmet içi eğitim olanağı sunarak savunma teknolojilerinin eğitim sistemine entegre edilmesini hedefliyor.

İzmir ALOSBİ Meslek Lisesi’nin pilot uygulaması ise gelecekte Türkiye’nin farklı illerine yayılacak model çalışmaların temelini oluşturacak.