Son Mühür- Pakistan'la yaşadığı son gerilimde altı uçağı düşürülen Hindistan uzun yıllar hava gücünün temelini oluşturan Mig-21'lere törenle veda etti.

Savunma analisti Arda Mevlutoğlu, ''Hindistan en sonunda MiG-21'lerini emekliye ayırdı. 1963 - 1980 arasında 657'si HAL tarafından lisans altında üretim olmak üzere 872 adet MiG-21 teslim alınmıştı. Bunlardan 500'den fazlası kaza-kırım geçirdi; 170'ten fazla pilot hayatını kaybetti.'' hatırlatmasında bulundu.



1963'ten beri hizmet veriyorlardı...



Sovyetler Birliği'nin Mikoyan-Gurevich Tasarım Bürosu'nun tek motorlu, tek koltuklu savaş uçakları, 1965 Hindistan-Pakistan Savaşı, 1971 Bangladeş Kurtuluş Savaşı ve 1999 Kargil çatışması da dahil olmak üzere Hindistan'ın birçok çatışmasında kendini kanıtlamıştı.

Mig-21'lerin ardından Hindistan Hava Kuvvetleri IAF'ın filosundaki MiG-29'lar, Jaguar'lar ve Mirage 2000'ler de dahil olmak üzere eski jetlerinin çoğu 2035 yılına kadar kullanımdan kaldırılacak.