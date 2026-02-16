Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına ait dini günler takvimini kamuoyu ile paylaştı. Üç ayların manevi ikliminin ardından Ramazan ayına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, ibadet takvimini şimdiden netleştirmek istiyor. Özellikle oruç ibadetine başlanacak ilk gece konusunda kafalarda soru işaretleri oluştu. Arama sonuçlarında bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına resmi takvim verileri büyük önem taşıyor. Vatandaşlar oruç ibadetine başlayacakları tam tarihi ve bayram tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor.

2026 İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok karıştırılan konuların başında sahur gecesi geliyor. Hicri takvime göre gün dönümü akşam ezanıyla gerçekleştiği için sahur tarihi miladi takvimde bir önceki güne denk gelebiliyor.

Diyanet takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayının birinci günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre oruç tutacak vatandaşlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacak. Yani ilk sahur sofraları 18 Şubat Çarşamba gecesi kurulacak ve niyet edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında Ramazan ayı toplamda 29 gün sürecek. 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ilk orucun ardından, Müslümanlar 19 Mart 2026 tarihinde son oruçlarını tutarak bu mübarek ayı uğurlayacak. İlk iftar da yine 19 Şubat Perşembe akşamı yapılacak.

2026 KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul ediliyor. Bu yılki takvime göre Kadir Gecesi mart ayının ortasına denk geliyor.

Ramazan ayının bitişiyle birlikte idrak edilecek Ramazan Bayramı tatili planları da şimdiden yapılıyor. İşte 2026 yılı Ramazan ayı ve bayram takvimi:

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 19 Şubat 2026 Perşembe

19 Şubat 2026 Perşembe Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

16 Mart 2026 Pazartesi Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar