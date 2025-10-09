Son Mühür - Sarıyer’de teknik direktörlükte değişiklik yaşandı. Yalnızca üç hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural, kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, Şenol Can’ın yerine geldiği Sarıyer’de kısa sürede beklenen performansı gösteremedi.

Sarıyer, son olarak sahasında oynadığı maçta Sakaryaspor’a 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip karşılaşmada iki penaltı fırsatını değerlendiremezken, konuk takımın galibiyet golü 90+1. dakikada geldi. Bu sonuçla birlikte Sarıyer yönetimi, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Sadece 1 galibiyet alabildi

Vural yönetiminde sahaya çıkan Sarıyer, dört maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Diğer üç karşılaşmayı mağlubiyetle tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, düşme hattına yaklaşınca yönetim değişikliğe gitme kararı aldı. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sarıyer yönetimi, yeni teknik direktör arayışına başladı. Kulüp kaynaklarına göre, kısa süre içinde takımın başına yerli bir teknik adam getirilecek.