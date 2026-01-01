Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın İzmir’de Tofaş’ı konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada oynayacağı bu kritik karşılaşmayla hem kötü gidişata dur demek hem de ligde kalma mücadelesinde moral bulmak istiyor.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak

Müsabaka, yarın akşam saat 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan İzmir temsilcisi, sezonun en kritik iç saha maçlarından birine çıkacak.

Karşıyaka dipte, Tofaş üst sıralarda

Ligde geride kalan haftalar itibarıyla Karşıyaka, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 16. sırada, yani son basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar için her maç final niteliği taşırken, hata payı da giderek azalıyor.

Konuk ekip Tofaş ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor ve play-off hattından kopmamak adına İzmir deplasmanına çıkıyor.

Candost Volkan ve öğrencileri seriyi bitirmek istiyor

Başantrenör Candost Volkan yönetimindeki Karşıyaka, iki maçtır süren mağlubiyet serisini bu karşılaşmayla sonlandırmayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılılar, Tofaş karşısında alınacak bir galibiyetle hem moral kazanmak hem de ligde kalma yolunda yeni bir sayfa açmak istiyor.

Hakem üçlüsü belli oldu

Zorlu mücadelede düdük çalacak hakemler de açıklandı. Karşıyaka ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

Gözler İzmir’deki kritik mücadelede

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka için bu karşılaşma, yalnızca bir lig maçı değil, sezonun kaderini etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde alacağı olası bir galibiyetle yeniden ayağa kalkmayı amaçlıyor.