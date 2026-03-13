Ortaylı'nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı da birkaç gün önce yaptığı paylaşımda hocanın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek sevenlerinden dua ve iyi dilek istemişti. Kızı Tuna Ortaylı ise duruma ilişkin yaptığı açıklamada, babasının yaşa bağlı organ yorgunluğundan kaynaklanan sorunlarla karşılaştığını ve tedavisinin büyük bir hassasiyetle sürdüğünü ifade etti.

İlber Ortaylı'nın hastalığı ne, tedavi süreci nasıl ilerledi?

Ailenin paylaştığı bilgilere göre İlber Ortaylı, ocak ayında prostat ameliyatı geçirdi. Taburcu edildikten sonra ameliyatla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı. Uzun süredir diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, aynı zamanda bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Rahatsızlıklarının yeniden nüksetmesi üzerine 5 Mart'ta Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ünlü tarihçi, başlangıçta bilinci açık şekilde tedavi gördü. Ancak durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alındı ve 8 Mart pazar günü entübe edildi.

İlber Ortaylı kimdir?

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde Kırım Tatarı bir ailede dünyaya gelen İlber Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Ortaylı, tarih alanındaki akademik kariyerini Osmanlı ve yakın dönem Türkiye tarihi üzerine yoğunlaştırdı. Uzun yıllar Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini de yürüten Ortaylı, Türkçenin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca ve İngilizce gibi dillere hakimiyetiyle biliniyor.

İlber Ortaylı evli mi, çocuğu var mı?

1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlenen Ortaylı'nın bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu. Yaklaşık 18 yıl süren birliktelik 1999'da boşanmayla sona erdi ve Ortaylı o tarihten bu yana bekar yaşıyor. Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, sanat ve kültür yönetimi alanında kariyer yaptı. Ortaylı'nın Deniz Ali ve Defne adında iki torunu bulunuyor. Kendine özgü hitabet tarzı, tarih bilgisi ve keskin eleştirileriyle geniş kitlelere ulaşan Ortaylı'nın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.