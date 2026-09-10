Son Mühür- İzmir’in yerel siyasetinde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılma kararı almasının ardından başlayan kulis hareketliliği devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak MKYK toplantısının ardından Belediye Başkanı Fıçı’nın, AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Fıçı ile birlikte CHP’de siyasi yoluna devam eden meclis üyelerinin, Fıçı’nın AK Parti’ye geçmesi ile ilgili tavırları belli olacak. Foça Belediyesi’nin CHP’li 10 Meclis Üyesi bugün saat 14.00’te yapılacak grup toplantısında bir araya geleceği öğrenildi. Öte yandan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de bugün saat 16.00’da Yeni Parti Foça İlçe Başkanlığı açılışını gerçekleştirmek için ilçede olacak. YENİ Partili Çağatay Güç’ün de meclis üyeleri ile görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

CHP, Foça'da ne durumda?

Toplamda 15 sandalyeden oluşan Foça Belediye Meclisi’nde çoğunluk belirgin bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP). Son yerel seçimlere göre şekillenen meclis tablosunda CHP’nin Foça Belediye Meclisi’nde 10 koltuğu var. CHP Meclis Grubu’ndaki üyeler şöyle: Cenk Bakırlı, Ceyhan Çetin, Çiğdem Yenipazar, Ebru Çitak Ünal, İlkay Sönmezoğlu, Mehtap Uyar, Osman Yurtseven, Salih Mehmet Aydın, Serdar Öztürk, Ümran Göçen

Cumhur İttifakı’nın kaç meclis üyesi var?

Foça Belediyesi’nin muhalefet koltuğu Cumhur İttifakı’nda ise isimler şöyle; Hüsnü Boztepe, Murat Yıldız Foça Belediyesi’nde AK Parti’yi temsil ediyor. Emine Özlem Erbey, Tolga Çetin, Vahit Yen ise Foça Belediye Meclisi’nde MHP’yi temsil ediyor.