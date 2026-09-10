Dizideki duruşuyla hayran kitlesini katlayan aktör, arama motorlarında günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Nottingham Üniversitesinde felsefe okuyan ve tiyatro eğitimiyle sahnelere adım atan sanatçı, basamakları hızla tırmanıyor. Işıklar üzerine çevrildi.

Hollywood sinemasında ve dijital platformlarda üstlendiği rollerle tanınan yıldız isim, yeni projeleriyle konuşuluyor. Ekrandaki başarısını disiplinine borçlu olan aktör, televizyon dünyasının en gözde yüzleri arasında başı çekiyor.

Theo James kimdir ve aslen nereli?

Theo James, tam adıyla Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, 16 Aralık 1984 tarihinde İngiltere'nin High Wycombe kasabasında dünyaya gelen Yunan asıllı bir İngiliz aktör olarak tanınıyor. Babasının Mora Yarımadası kökleri sebebiyle Yunan mirası taşıyan oyuncu, anne tarafından ise İskoç ve İngiliz soyundan geliyor. Beş kardeşin en küçüğü şeklinde büyüyen sanatçı, felsefe eğitiminin ardından sahne sanatlarına yöneldi.

Gençlik yıllarında Shere Khan müzik grubunda gitar çalıp şarkı söyleyen sanatçı, mülteci krizine yönelik insani yardım faaliyetlerine verdiği destekle biliniyor. Çember genişliyor. Yetenek sınır tanımıyor.

Theo James hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Theo James, dünya çapındaki asıl şöhretini Uyumsuz film serisindeki Dört karakteri ve Netflix yapımı The Gentlemen dizisinde canlandırdığı Halstead Dükü Eddie Horniman rolüyle yakaladı. Aksiyondan tarihi dramalara uzanan zengin kariyerinde birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.

Kariyerindeki en güçlü projeler şu tabloda toplanıyor:

Yapım Adı Türü Canlandırdığı Karakter The Gentlemen Dizi Eddie Horniman Uyumsuz (Divergent) Film Tobias "Dört" Eaton The White Lotus Dizi Cameron Sullivan Karanlıklar Ülkesi Film David Sanditon Dizi Sidney Parker

Theo James evli mi ve eşi kim?

Theo James, 2018 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan İrlandalı aktris Ruth Kearney ile evli bulunuyor. Tiyatro okulunda tanışan ve 2009'dan beri süren ilişkilerini resmiyete döken çiftin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.

Kameraların ışıltısından uzak durmayı seçen sanatçı, kişisel sosyal medya hesabı kullanmıyor. Mahremiyetini sıkı koruyan aktör, boş vakitlerini ailesine ayırıyor. Denge hiç bozulmuyor. Gözler şimdi yeni projelerinde.