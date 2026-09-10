Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda sahne alacak olan sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibini taraftar desteğiyle devirerek hanesine puan yazdırmak istiyor. İstanbul'da tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Nefesler şimdiden tutuldu.

Teknik direktörler taktik hazırlıklarını sürdürürken, yayıncı kuruluşun maçı açık kanaldan verecek olması futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Heyecan giderek tırmanıyor. Dev karşılaşma için geri sayım resmen başladı.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. RAMS Park'ta hakemin ilk düdüğü çalacağı dev randevu Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, taraftarı önünde oynayacağı bu zorlu sınavla birlikte lig tablosundaki yerini sağlama almayı amaçlıyor. Mücadelenin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenecek gibi görünüyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi tarihi gecelerinden birine ev sahipliği yapacak.

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray - Barcelona maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve tamamen şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler herhangi bir ücret ödemeden ya da ek abonelik yapmadan maçı naklen takip edebilecek.

Ayrıca maçı dijital ortamdan izlemek isteyen sporseverler, TRT'nin resmi dijital platformu tabii üzerinden yayına erişebilecek. Maç yayını yüksek çözünürlükle ekranlara taşınacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü nasıl şekillendi?

Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi yeni lig formatındaki 8 maçlık grup takvimi şu şekilde sıralanıyor:

Hafta / Tarih “Erkek takımında barınamazsın” dediler! Zeynep Mestan’dan tarihi çıkış İçeriği Görüntüle Karşılaşma Saha Durumu 9 Eylül 2026 Sporting CP - Galatasaray Deplasman 13 Ekim 2026 Galatasaray - Barcelona RAMS Park (İç Saha) 21 Ekim 2026 Lille - Galatasaray Deplasman 3 Kasım 2026 Galatasaray - Stuttgart RAMS Park (İç Saha) 24 Kasım 2026 Galatasaray - Aston Villa RAMS Park (İç Saha) 8 Aralık 2026 AEK Athens - Galatasaray Deplasman 19 Ocak 2027 Galatasaray - Feyenoord RAMS Park (İç Saha) 27 Ocak 2027 Paris Saint-Germain - Galatasaray Deplasman

Zorlu fikstürde kritik virajlar sarı-kırmızılıları bekliyor. Temsilcimiz puanları toplayarak üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Gözler şimdi 13 Ekim gecesinde.