İzmir’in Karabağlar ilçesinde belediyeye ait bir taşınmaz, işyeri olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına kiraya verilecek. Karabağlar Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre; Bahçelievler Mahallesi505 Sokak No:22/E- 22/F adresinde bulunan ve 3718 ada 932 parselde kayıtlı taşınmazın 2 bin 254 metrekarelik bölümü kiralama kapsamına alındı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede taşınmazın kullanım amacı işyeri olarak belirlendi. Kiralama süresi 5 yıl olacak.

Aylık kira 2,6 milyon

İlana göre taşınmazın ilk yıl aylık kira bedeli 2 milyon 675 bin 500 TL, yıllık kir bedeli ise 32 milyon 106 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacak isteklilerden alınacak geçici teminat bedeli de yüzde 3 oranında, yani 963nim 180 TL olarak belirlendi. İhale şartnamesinin satış bedeli ise 3 bin TL olarak duyuruldu.

İhale 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Encümen Toplantı Odası’nda yapılacak. İhale adresi Yeşillik Caddesi No: 232 olarak belirtildi.

İhaleye gerçek veya tüzel kişiler katılabilecek. İsteklilerden kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı, fotokopisi, vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi gibi belgelerin yanı sıra geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname ve ihale dökümanlarının satın alındığını gösteren belge istenecek.

