Son Mühür- 115 yıldır dağıtılan Nobel Tıp Ödülü bu yıl ABD'li Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon Shimon Sakaguchi'ye verildi.

Akademi dünyasında tartışma konusu olan ''Kaç makale yazdı?'' gündemine göndermede bulunan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urartu Şeker, Mary Brunkow'un akademik yaşamı boyunca yazdığı makalae sayısının azlığına dikkat çekerek önemli olanın makale sayısı değil yapılan bilimsel çalışmalar olduğuna işaret etti.

''Mary E. Brunkow yılda 30 makale basmadı (bizim memlekette bunu “araştırmacı olmak” sanan hâlâ var). Tüm bilimsel yaşamı boyunca sadece 34 makalesi var, h-index’i 21.'' hatırlatmasında bulunan Şeker,

''Şu çok ünlü, “Stanford’un sözde en etkili bilim insanları” listesinde de yok. Ama yaptığı iş sağladığı fayda ve insanlığa olan potansiyel katkısından Nobel Tıp ödülüne layık görüldü. Yaptığı iş, insanlığın gidişatını değiştirecek.'' değerlendirmesinde bulundu.



Bilim makale sayısıyla ölçülmez...



Bilim “makale sayısı” ile değil; nedensiz merak, sorgulama ve tutkuyla yapılır diyen Prof. Urartu Şeker,

''Makale bilimsel sonucun iletişim aracıdır, ama aracı hedef haline getirirseniz garabet çıkar. h-index tek başına koca bir ÇÖPTÜR.

Bilimde nitelik, görünüşte değil içeriktedir. Buradan devam etmeyi seçenlere selam olsun.'' mesajı verdi.



Mary Brunkow kimdir?



Mary Brunkow, 1961'de doğdu ve ABD’deki Princeton Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Ödül aldığı çalışmasını Washington'daki biyoteknoloji şirketinde yürüttü. Brunkow, Seattle'daki Sistem Biyolojisi Enstitüsünde kıdemli program yöneticisi olarak görev alıyor.