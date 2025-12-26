Son Mühür- Türkiye'de çalışanların en az yarısının mahkum olduğu asgari ücret net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Türk-iş'in dört kişilik bir aile için Kasım ayında belirlediği açlık sınırı rakamı 29 bin 828 TL'ydi.

2026'nın ilk gününden son gününe kadar geçerli olacak yeni asgari ücretin açlık sınırının bile altına olmasına yönelik itirazlar, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nu ikna edememişe benziyor.

Kime yaptırıyor? Nasıl yapıyor?



''Tutturmuşlar bir “Açlık sınırı” gidiyorlar.. Nedir “açlık sınırı”? diye soran Ali İhsan Karahasanoğlu,

''Türkİş’in yaptığı bir hesaplama.. Kime yaptırıyor, nasıl yapıyor, belli mi? Değil.. Kaç kişi için? İşte o belli. 4 kişi için.. 4 kişilik aile ne demek? Büyük çoğunlukla iki çocuk, anne ve baba.. Anne ve babaların çoğu birlikte çalışıyorlar ve asgari ücreti o aileler için ikiyle çarpmamız lazım, dikkate alınıyor mu? Hayır..

Ve daha önemlisi, “açlık sınırı” itirazını, merkezi yönetime yapan CHP’liler, kendilerine bağlı belediyelerde niye açlık sınırına göre maaş belirlemiyorlar? Hatta Türk İş’e sorsak, genel merkezindeki çalışanlara, açlık sınırına göre maaş verdiklerini söyleyebilirler mi?'' diye sordu.

Cahil insan bile...



Karahasanoğlu'nun açıklamasına sosyal medyadan çığ gibi tepki yükselirken Prof. Dr. Baki Demirel de tartışmaya dahil oldu.

''İnsan olan, cahil bile olsa böyle şeyler yazmaktan imtina eder.'' diyen Prof. Demirel,

''Açlık sınırı-geçimlik ücret kişinin ertesi gün yeniden çalışması için gerekli enerjiyi sağlayabileceği gıda harcamalarının parasal değeridir. Türkiye'de verilen asgari ücret bunun bile altındadır.

Gerisi boş laftır.'' hatırlatmasında bulundu.