Son Mühür- 31 Mart seçimlerinde zirveyi ele geçiren CHP'nin, geride kalan 20 aylık sürede anketlerde önde olduğuna dair ortak kanaat ORC'nin son anketine yansımadı.

26 ilde 23-25 Aralık tarihleri arasında 2.300 katılımcıyla gerçekleştirildiği bildirilen çalışmaya göre ''Bu pazar seçim olsa'' sorusuna verilen cevaplarda zirve AK Parti'nin eline geçmiş görünüyor.

AK Parti'nin yüzde 32.5'le önde olduğu araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 30.9'la ikinci sırada yer alıyor.

Barajı geçen 4 parti var...



''Terörsüz Türkiye'' sürecinin sandıklara nasıl yansıyacağının merakla beklendiği süreçte DEM Parti ve MHP'nin tabanını büyük oranda koruduğu gözleniyor.

Ankette, DEM Parti'nin oyu yüzde 7.8, MHP'nin oyu ise yüzde 7.4 olarak yansımış durumda.

Yüzde 7'lik seçim barajını AK Parti, CHP, DEM Parti ve MGP dışında geçebilen parti yok.

Müsavat Dervişoğlu liderliğinde alacağı sonuç merakla beklenen İYİ Parti yüzde 6.2'yle listenin beşinci sırasında yer alıyor.

Ümit Özdağ liderliğinde milliyetçi oylar arasında etkili olmasına kesin gözüyle bakılan Zafer Partisi yüzde 3.9'la listenin altıncı sırasında bulunuyor.

