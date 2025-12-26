Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hastanenin bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Bu modern hastanede şifa bulacak herkese acil şifalar diliyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu modern hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize şimdiden acil şifalar temenni ediyorum.

Burada görev yapacak doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer sağlık ve idari personelimize Cenab-ı Allah’tan başarılar diliyorum.

Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese, bilhassa da Medistate Sağlık Grubu'na teşekkür ediyorum.”

“Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz”

Sağlık yatırımlarında kamu-özel ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli-yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımı çok kıymetli görüyoruz.

Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz.”

“Türkiye salgını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel salgın sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı: “Etkilerini halen atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti.

Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen, muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz.”

“Kamu ve özel sağlık kuruluşları salgında kritik rol üstlendi”

Türkiye’nin salgın sürecini başarıyla yönettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık altyapısının önemine dikkat çekti:

“Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamu-özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik.

Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi.”

“6 Şubat depremlerinde özel hastaneler ciddi yük aldı”

Deprem sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı.

Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak en iyi sağlık hizmetini ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sunduk.”

“Sağlıkta artık farklı bir ligin oyuncusuyuz”

Türkiye’nin sağlık alanındaki konumuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz.”

“Asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu-özel iş birliğine yönelik eleştirilere de yanıt verdi: “Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde, özel sektörümüzle iş birliği içinde ülkemize kazandırdığımız her yatırımda bunlarla çok sık muhatap olduk.

Nasıl elinde çekiç olan her şeyi çivi görürse, bunlar da her konuyu getirip bir şekilde özel teşebbüs düşmanlığına bağladılar.”

“Kamunun yararı için birlikte değer üretmek esastır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuculuk anlayışını şu sözlerle tanımladı: “Oysa asıl kamuculuk; sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde, en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir.”

“Kaynaklar talan ediliyorsa bunun adı kamuculuk değildir”

Belediyelere yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyor, bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmetle sokaktaki vatandaş ödüyorsa orada da bunların hiçbiri yoktur; tam tersine çok büyük bir soygun vardır.”

“Sağlığı temel insan hakkı olarak gördük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik.”

“İstanbul’da sağlık yatırımları 170 milyar lirayı buldu”

Türkiye genelindeki sağlık altyapısına ilişkin verileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri aktardı: “Türkiye 1539 sağlık kuruluşu ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. İstanbul'da sağlık yatırımlarının toplam değeri 170 milyar lirayı buldu.”

“Sağlıkta kilit nokta personeldir”

Sağlık çalışanlarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134 oranında artırdık.

Türkiye'de 234 bini hekim 264 bini hemşire, toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız hizmet veriyor. İstanbul'da bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz.”

“İstanbul sağlık turizminde marka haline geldi”

Sağlık turizmine ilişkin güncel verileri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin ve İstanbul'un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz.

2025'in üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenlerin sayısı 1,1 milyona ulaştı. Saç ekimi başta olmak üzere İstanbul bir marka haline geldi.”

“Milletimizin her ferdi birinci sınıf hizmete layıktır”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle sözlerini tamamladı: “Milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda 1. sınıf hizmete layıktır.

Açılışını yaptığımız tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özel sektörden bu alana yatırım yapan tüm kuruluşlara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.”