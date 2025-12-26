Suriye'nin Humus şehri, günün erken saatlerinde infilak eden bir patlamanın sarsıcı haberiyle sarsıldı. Kent merkezinde bulunan Ali Talip Camisi'nde ibadet esnasında meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, sivil vatandaşların hedef alındığı bu saldırı sonucunda ibadethanede bulunan 8 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları hızla devam ediyor.

Hain saldırının detayları gün yüzüne çıkıyor

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği ilk teknik incelemeler, saldırının boyutu ve yöntemi hakkında kritik bilgileri ortaya koydu. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalarda, patlamanın cami içerisine gizlice yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerin (EYP) uzaktan infilak ettirilmesi suretiyle gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor. İbadethanenin içine sızan saldırganların, patlayıcıları yapının taşıyıcı noktalarına veya cemaatin yoğun olduğu alanlara yerleştirdiği tahmin ediliyor. Patlamanın şiddetiyle cami binasında ağır hasar meydana gelirken, çevre binaların camlarının kırıldığı ve sokaklarda büyük bir tahribatın oluştuğu gözlendi.

Geniş çaplı soruşturma ve güvenlik önlemleri

Humus’taki yerel idare ve güvenlik güçleri, bu kanlı saldırının faillerini belirlemek ve olası başka tehditleri bertaraf etmek amacıyla çok yönlü bir soruşturma mekanizması başlattı. Adli tıp ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde delil toplama çalışmalarını titizlikle sürdürürken, yaralıların durumu hakkında çevre hastanelerden anlık bilgi akışı sağlanıyor. Yaralı 18 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilirken, saldırının kim ya da hangi gruplar tarafından planlandığına dair henüz resmi bir üstlenme açıklaması yapılmadı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkararak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.