Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve devlet desteğiyle eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için süreç başladı. Bakanlık, 2026 yılına ait başvuru ve uygulama kılavuzunu erişime açtı. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan sınav için başvuru ekranı aktif hale getirildi. Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını dijital ortamda yapacak.

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre sınav başvuruları 9 Şubat 2026 tarihinde başladı. Adayların 11 Mart 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatları, okul müdürlükleri tarafından kontrol edilecek. Okul yönetimlerinin sistem üzerinden onay verme işlemi ise 13 Mart 2026 saat 17.00'de sona erecek. Belirtilen süre içerisinde geçerli evraklarını teslim etmeyen veya başvurusu okul tarafından onaylanmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sınav başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' veya 'e-okul.meb.gov.tr' adresleri üzerinden alınıyor. Veliler, öğrencinin eğitim gördüğü okul müdürlüklerine giderek başvurunun onaylanmasını sağlayacak. Başvuru esnasında 'EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname' ve eklerinin okul yönetimine teslim edilmesi zorunluluğu bulunuyor. Yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sisteminde kaydı bulunan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise eğitim ataşelikleri üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra okul müdürlüğü tarafından verilen onaylı belgenin veli tarafından imzalanarak saklanması önem taşıyor.

2026 BURSLULUK SINAVI GELİR SINIRI NE KADAR OLDU?

Kılavuzda yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, başvuru için esas alınan gelir kriteri oldu. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın belirlenen sınırı aşmaması gerekiyor. Buna göre ailenin 2025 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın 2026 mali yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL'yi geçmemesi şartı aranıyor. Aile gelirinin tespitinde 2025 yılında elde edilen tüm gelirler hesaplamaya dahil edilecek. Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç olmak üzere, bu gelir sınırını aşan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek.

SINAV TARİHİ VE SORU SAYISI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın uygulanacağı tarihi 26 Nisan 2026 Pazar günü olarak belirledi. Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak olan oturumda adaylara 80 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 100 dakika olarak uygulanacak. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden sorular sorulacak. Lise kademesindeki öğrenciler ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu tutulacak. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların ise 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Mevzuatta belirtilen kayıt şartlarını taşıyan, belirtilen sınıf seviyelerinde eğitim gören ve sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış öğrenciler başvuru yapabilecek. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sınıf tekrarı yapmamış olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.