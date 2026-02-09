Başsavcılığın açıklamasına göre Yıldırım'ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emareler tespit edildi. Savcılığın 9 Şubat 2026 tarihinde verdiği resen el koyma kararı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.

Muzaffer Yıldırım kimdir?

1962 yılında dünyaya gelen Muzaffer Yıldırım, Türkiye'nin eğlence, sinema ve spor sektöründe faaliyet gösteren tanınmış iş insanlarından biri. Profesyonel basketbol oynayan Yıldırım, Anadolu Hisarı Spor Akademisi mezunu.

İş hayatına Vakko Gym'de başlayan Yıldırım, burada 7 yıl görev yaptı. Ardından 3 yıl Philip Morris'te çalıştı, 2000 yılına kadar ise Alarko Turizm Grubu'nda 10 yıl boyunca genel müdürlük görevini üstlendi.

MARS Entertainment Group'un kuruluşu

Muzaffer Yıldırım için asıl dönüm noktası 2001 yılı oldu. Menderes Utku ile birlikte spor, sinema ve restorancılık alanlarında faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment Group'u kurdu. Sinema salonları zinciri ve MAC spor kompleksleri yatırımlarıyla dikkat çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2'den 2 bine çıkardı.

MARS Entertainment Group, 2007 yılında girişim sermayesi fonu Colony Capital'i yüzde 55 hisseyle ortak aldı. Şirket, sinema ve eğlence sektörüne 140 milyon dolar, Bebeköy'deki MAC tesislerine ise 25 milyon dolar yatırım yaptı.

Yıldırım'ın serveti ne kadar?

Muzaffer Yıldırım'ın kesin servet miktarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir veri bulunmuyor. Ancak sahibi olduğu The Stay Otelleri zinciri, geçmişte yönettiği MARS Entertainment Group'un hacmi ve sinema yatırımları göz önüne alındığında yüksek bir ekonomik güce sahip olduğu değerlendiriliyor.

Şirket kayıtlarına göre MARS Entertainment Group, 100 milyon doların üzerinde cirolara ulaşmıştı. İstanbul'un en prestijli lokasyonlarından Bebek'te yer alan Bebek Otel by The Stay da Yıldırım'ın portföyündeki en değerli varlıklar arasında gösteriliyor.

Yapımcı kimliği ve sinema projeleri

Yıldırım, iş insanı kimliğinin yanı sıra başarılı bir film yapımcısı olarak da tanınıyor. Yapımcılığını üstlendiği projeler arasında uluslararası ödüller kazanan ve gişe rekorları kıran yapımlar bulunuyor.

En dikkat çekici yapımları arasında Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödüllü "Kış Uykusu" (ortak yapımcı), "Ahlat Ağacı", "Kız Kardeşler", "Arif v 216", "Karakomik Filmler" serisi ve "Mutluluk Zamanı" yer alıyor. 1989 yılında Samanyolu dizisinde oyuncu olarak da yer alan Yıldırım, 2013 yılından itibaren yapımcılığa ağırlık verdi.

Soruşturmanın detayları

Yıldırım, 7 Ocak 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Bebek Otel'in Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve "Ciciş kardeşler" olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy da tutuklanmıştı.

İddialar arasında otelde gerçekleştirilen yüksek meblağlı poker partileri ve bu oyunlara dair tutulan özel defterler de bulunuyor. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.