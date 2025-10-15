Birçok sağlık rehberinde “yemekten sonra yürüyüş yapın” tavsiyesi yer alır. Kan şekerini dengelemek, sindirimi hızlandırmak gibi olumlu etkileri olduğu öne sürülür. Ancak bilimsel çalışmalarda elde edilen veriler, bu alışkanlığın her yemekten sonra herkes için ideal olmadığını gösteriyor. Özellikle mide hassasiyeti, reflü veya dolaşım sorunları olan bireylerde yürüyüş sonrası rahatsızlık yaşanabiliyor.

Araştırmalar ne diyor?

Yapılan klinik çalışmalar, günde 10–15 dakikalık hafif yürüyüşün yemek sonrası şişkinlik, gaz ve karın dolgunluğu gibi semptomları azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu. Meta-analiz sonuçlarına göre, yemek sonrası hemen yapılan yürüyüş, kan şekerinde keskin yükselmeleri azaltma açısından yürüyüş öncesi egzersize kıyasla daha etkili.

UCLA’da yapılan araştırmalarda ise sadece 5 dakikalık yürüyüşün, yemekten sonraki bir saat içinde kan şekeri dalgalanmalarını daha dengeli hale getirdiği tespit edildi. Ancak bazı sağlık kurumları, yürüyüşün ağır yemeklerden sonra mide bulantısı, hazımsızlık ve kramp gibi olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Kimler dikkat etmeli?

Mide ve reflü sorunu yaşayan kişilerde yürüyüş, midedeki asidin yemek borusuna kaçmasına neden olabiliyor. Kan şekeri düşüklüğü riski bulunan diyabet hastalarında ise yürüyüşün kan şekerini aşırı düşürme ihtimali söz konusu.

Yoğun ve yağlı bir öğün sonrası hemen yapılan yürüyüş, sindirim sistemine yük bindirerek mide ağrısı ve yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca yaşlı bireylerde yürüyüş sırasında baş dönmesi ve halsizlik gibi durumlar da gözlemlenebiliyor.

Doğru zamanlama ve tempo önemli

Uzmanlara göre yürüyüşün en faydalı olduğu zaman, yemekten 10 ila 30 dakika sonra yapılan hafif tempolu yürüyüşler. Bu süre, hem sindirime yardımcı oluyor hem de kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

Yemekten hemen sonra hızlı tempoda yürümek veya koşu yapmak ise sindirim için zararlı olabiliyor. Uzmanlar, yürüyüşün temposunun konuşma yapılabilecek kadar hafif olmasını öneriyor.

Yemekten sonra yürüyüş genel olarak faydalı bir alışkanlık olsa da her birey için uygun değil. Sindirim, mide veya tansiyon sorunu olanların yürüyüş zamanlamasına dikkat etmesi gerekiyor. Uygun tempoda ve doğru sürede yapılan yürüyüşler ise hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kan şekeri dengesini destekliyor.