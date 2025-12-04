Son Mühür / Erkan Doğan - Açıklamayı okuyan CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz “Bugün birçok vatandaşımız, kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalık ilaçlarını, çocuk antibiyotiklerini, ağrı kesicileri, ruh sağlığı ilaçlarını ve kanser tedavisinde kullanılan kritik ürünleri eczanelerde bulmakta zorlanmakta, hatta bulamamaktadır" dedi.

Kalp, tansiyon ve şeker gibi hastalıkların ilaçlarında sorun var

Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı, hatta kronikleşen en kritik sağlık sorunlarından birini, yani ilaç yokluğunu ve bunun vatandaşlarımız üzerindeki ağır etkilerini ele almak için biraraya geldik. Bu sorun yalnızca sağlık sisteminin bir teknik sorunu değil; doğrudan insan hayatını ilgilendiren, toplumun her kesimini etkileyen bir kriz haline geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) ilaç fiyatlandırmasında Euro kuru bu yıl için hala güncellenmemiş olup şu an için 21,67 TL'dir. Güncel kur ise bugün itibari ile 49 TL'yi geçmiş durumdadır. Önümüzdeki süreçte daha da yükselme eğilimi taşıyan Euro kurunun yaratacağı sorunların çok boyutlu ciddi bir krize neden olacaktır. Türkiye’de ilaç yokluğu, halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. İlaçlara erişim, modern bir sağlık sisteminin temel direğidir. Ancak bugün birçok vatandaşımız, kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalık ilaçlarını, çocuk antibiyotiklerini, ağrı kesicileri, ruh sağlığı ilaçlarını ve kanser tedavisinde kullanılan kritik ürünleri eczanelerde bulmakta zorlanmakta, hatta bulamamaktadır” dedi.