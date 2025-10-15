Son Mühür- Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını artırmak için önemli bir adım atıyor.

Bakanlık, “Taşınabilir Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED)” cihazlarının kullanımına ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Bu düzenleme, ani kalp durmalarında hastaya saniyeler içinde müdahale edilebilmesini ve ambulans ulaşmadan önce hayati desteğin sağlanmasını hedefliyor.

Cihazların Konumlandırılması ve Takibi

Taslak yönetmelik; cihazların nerelerde bulunması gerektiğini, kimler tarafından kullanılabileceğini ve bakım süreçlerini ayrıntılı biçimde düzenliyor.

Yalnızca Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun Ürün Takip Sistemi’ne kayıtlı OED’ler geçerli sayılacak.

Ayrıca cihazların takibi ve kullanım verilerinin aktarımı için ulusal bir kayıt sistemi kurulacak.

OED yerleşim planları hazırlanırken, bölgesel nüfus yoğunluğu esas alınacak.

Kimler kullanabilecek?

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre, cihazları yalnızca sağlık çalışanları değil, ilkyardım eğitimi almış kişiler de kullanabilecek.

Bunun yanında, gerekli bilgilendirmeye sahip vatandaşlar da cihazları belirlenen talimatlar çerçevesinde devreye sokabilecek.

Bu adım, acil durumlarda profesyonel yardım gelmeden önce vatandaşların da hayat kurtarabilmesini sağlayacak.

2026 yılına kadar yer yerde OED olacak

Yeni uygulamanın 2026 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde geniş bir kapsama ulaşması planlanıyor.

Cihazlar şu alanlarda zorunlu olarak bulundurulacak:

Havaalanları ve uçaklar,

Spor tesisleri,

Büyük kent meydanları,

Alışveriş merkezleri,

Otobüs ve tren terminalleri,

Üniversite yurtları,

Kamu veya özel sektörde 500’den fazla çalışanı olan iş yerleri.

Ayrıca bin kişiden fazla katılımcının yer aldığı etkinlik alanlarında da OED cihazı bulundurmak mecburi hale gelecek.

2028’te akaryakıt istasyonları da kapsama girecek

Sağlık Bakanlığı’nın planına göre, uygulama 2028 yılı itibarıyla daha da genişleyecek. Bu tarihten itibaren tüm akaryakıt istasyonlarında da OED cihazı bulundurulması zorunlu olacak. Amaç, şehir merkezlerinden kırsal bölgelere kadar her noktada hızlı müdahale imkanını sağlamak.