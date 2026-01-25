Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 15.37 değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yükseliş çizgisine devam etse de bu kez yüzde 2.56 prim yapabildi.

Tarihi rekorlara imza atan endeks yeni haftaya 12.992 puandan giriş yapacak.

Jeopolitik risklerin artmasının ardından güvenli liman olarak bir numaralı adres haline gelen altın geçtiğimiz haftanın da yıldız yatırım aracı olmayı başardı.

6 bin 888 TL'ye yükselen gram altın ve 11 bin 537 TL'ye tırmanan çeyrek altın yüzde 7.66'lık primle bu haftanın en çok getiri sağlayan ürünleri oldu.

Hangi ürün, ne kadar kazandırdı?



46 bin 397 TL'den alıcı bulan Cumhuriyet altınında getiri yüzde 7.62 olarak kayıtlara geçti.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,41, emeklilik fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Yüzde 1.26 değerlenen avro, yüzde 0.24 artış gösteren dolara karşı üstünlük sağladı.