Son Mühür- Goldman Sachs geçtiğimiz yıl toplam 1,48 trilyon dolarlık işlem hacmine danışmanlık yapmış ve 4,6 milyar dolar komisyon ücretini kasasına koymuştu.

Bu operasyonlarda CEO David Solomın'un başrol oynadığı biliniyor.

Bir zamanlar üniversiteden mezun olur olmaz Goldman Sachs tarafından işe alınmayan Solomon'un yönetiminde, bankanın hisseleri 2025 yılında yüzde 53,5 oranında değer kazanarak genel piyasa endeksini ve bankacılık sektöründeki rakiplerinin çoğunu geride bıraktı.



Üniversite sonrası işe alınmamıştı...



Solomon, 1999'da Bear Stearns'ten ayrıldıktan sonra bankaya ortak olarak katıldı ve kademeler yükselerek sonunda Goldman'ı 2008 mali krizi ve sonrasında yöneten Lloyd Blankfein'in yerini aldı.

64 yaşındaki Solomon, 2018'de Goldman Sachs'ın en üst düzey yöneticisi olarak atanmıştı.