Yasemin Ergene, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınıyor. Ünlü oyuncu, 4 Eylül'de 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan boşandı. Son dönemde magazin gündeminde, Ergene'nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yeni bir ilişki yaşadığı yönünde iddialar yer aldı. Sosyete kulislerinde ortaya çıkan bu iddia nedeniyle, Yasemin Ergene'nin yeni sevgilisi olarak Prof. Dr. Karaca Başaran'ın adı öne çıkıyor.

Yasemin Ergene'nin yeni sevgilisi

Yasemin Ergene'nin boşanmasından kısa süre sonra bu aşk iddialarının gündeme gelmesi, magazin çevrelerinde dikkatle takip ediliyor. Dizide doktor karakterini canlandıran Ergene'nin gerçek hayatta da bir cerrah ile ilişkiye başlaması, sosyal medyada ilgi gördü.

Bon iddialara göre Yasemin Ergene'nin sevgilisi estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran olarak konuşuluyor.

Yasemin Ergene kimdir?

2006 yılında başlayıp 2011'de final yapan “Doktorlar” dizisinde “Doktor Ela” karakterine hayat veren Yasemin Ergene, kariyerine genç yaşta adım attı. Ekranlarda rol aldığı dizideki performansıyla dikkat çekti. Kısa süre sonra özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geldi. İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik ve bu evlilikten doğan iki kız çocuğu, oyuncunun özel hayatını magazin gündemine taşıdı.

Ergene’nin ünü diziyle büyüdü, Özilhan Ailesi ile olan bağlarıyla da iş dünyasında etkin isimlerden biri haline geldi. Son yaşanan boşanma sürecinin ardından, Yasemin Ergene’nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Estetik cerrah ile aşk iddiası

Boşanmasının ardından kısa süre içinde adı Karaca Başaran ile anılmaya başlayan oyuncunun yeni ilişkisinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise henüz netleşmedi. Magazin muhabirleri ve sosyal medya kullanıcıları, ikiliyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için iletişim halinde. Yasemin Ergene’nin geçmiş dönemde ‘Doktorlar’ dizisindeki rolü de bu iddiaları daha fazla ön plana taşıdı.

Ergene’nin tarzındaki yenilik ve özel hayatındaki gelişmeler, takipçilerini merakta bıraktı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve katıldığı davetlerle adından söz ettiren oyuncunun, magazin dünyasında yeni bir döneme girdiği yönünde yorumlar yapılıyor.