Ege Bölgesi’nin sanayi ve ticaret hayatına yön veren isimlerden biri olan, İzmir’in saygın iş insanı Öner Akgerman, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 10 Mart’ta yaşam mücadelesini kaybeden Akgerman’ın vefatı, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı. Duayen sanayici için bugün düzenlenen cenaze töreni, iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Alsancak Hocazade Camisi’nde veda töreni

Merhum Öner Akgerman için Alsancak’ın sembolik yapılarından biri olan Hocazade Camisi’nde öğle namazına müteakip geniş katılımlı bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Cami avlusunu dolduran kalabalık, İzmir’e hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sunan Akgerman’a son görevini yerine getirmek için hazır bulundu. Tören boyunca hüzünlü anlar yaşanırken, Akgerman’ın kentin hafızasındaki yerinin ne kadar derin olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

İş ve siyaset dünyası taziye İçin bir araya geldi

Cenaze töreni, İzmir protokolü ile ekonomi dünyasının temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu lideri ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri törende yer aldı. Merhumun oğulları Bülent ve Levent Akgerman, cami avlusunda taziyeleri tek tek kabul ederek bu zor günlerinde yanlarında olan dostlarına teşekkür ettiler.

Aile kabristanlığında toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Öner Akgerman’ın naaşı, omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Merhumun cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Işıkkent Mezarlığı’nda yer alan aile kabristanlığına defnedildi. İzmir’in sanayi mirasında silinmez izler bırakan Akgerman’ın vefatı, yalnızca ailesi için değil, tüm Ege bölgesi iş camiası için büyük bir boşluk yarattı.

