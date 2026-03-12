Son Mühür / Torbalı’daki dev yatırım arazisinin "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesinin yankıları sürerken, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) finans sahnesinde de dikkati çeken bir hamleye daha imza attı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı son bildirimle birlikkte pay geri alım programında kritik bir eşiği aşarak 1 milyon lot barajını geride bıraktığını açıkladı.

8.1 milyon liraya ulaştı

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, 12 Mart tarihinde pay başına 16,24 TL ile 16,43 TL fiyat aralığından toplam 494 bin 369 adet alış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi. Ağırlıklı ortalaması 16,36 TL olarak hesaplanan bu işlemin toplam maliyeti 8 milyon 88 bin 197 TL tutarına ulaştı. Mart ayının başından bu yana kademeli olarak devam eden süreçte; 3 Mart’ta 13,78 TL, 4 Mart’ta 13,97 TL ve 9 Mart’ta 14,12 TL ortalama fiyatlarla piyasadan hisse toplayan Konya Kağıt, son işlemle beraber geri alınan payların sermaye içindeki oranını yüzde 0,2568 seviyesine taşıdı.

3 yıl hedefi konuldu

Yönetim kurulu kararıyla 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak olan bu program için toplam 100 milyon TL tutarında bir fon ayrıldığı ifade edildi. Programın ana hedefi ise azami 10 milyon nominal değerli payın geri alınması olarak belirlendi. Şirket, pay geri alım sürecini 3 Mart 2029 tarihine kadar devam ettirmeyi planlıyor.